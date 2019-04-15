Окупанти обшукали кримську мечеть та затримали її керівника

Російські силовики в Криму обшукали мечеть та помешкання її імама (духовного керівника) Рустема Абілєва.

Про це повідомляє у Facebook правозахисна організація "Кримська солідарність".

Обшуки проводились у селі Штурмове, яке належить до міста Севастополя.

Після завершення "слідчих дій" Абілєва затримали.

Правозахисники також кажуть, що під час обшуків були присутні представники телеканалів "Россия 1", місцевого "ІКС-ТВ" та інших російських засобів масової інформації.

Зазначається, що Абілєв працює лікарем-стоматологом, веде стоматологічну практику у власній клініці.

Як зазначають "Крим Реалії", Федеральна служба безпеки Росії повідомила про обшуки у мешканця Севастополя, не називаючи його ім’я.

Проти кримчанина відкрили справу про нібито заклики до екстремістської діяльності під час публічного виступу.

Підконтрольні Кремлю правоохоронці називають мусульманина "лідером групи радикальних ісламістів", який "проводив проповіді з використанням забороненої літератури, в яких закликав до насильницьких дій щодо громадян, які не поділяють його релігійних переконань".

Окупанти кажуть, що чоловік нібито "обробляв" прихожан і залучав їх до "екстремістської діяльності".

Обшуки у нього проводили ФСБ, Міністерство внутрішніх справ і Росгвардія. Вони нібито вилучили заборонену літературу, документи, комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші предмети.

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