Оккупанты обыскали крымскую мечеть и задержали ее руководителя
Российские силовики в Крыму обыскали мечеть и помещение ее имама (духовного руководителя) Рустема Абилев.
Об этом сообщает в Facebook правозащитная организация "Крымская солидарность".
Обыски проводились в селе Штурмовое, которое относится к городу Севастополь.
После завершения "следственных действий" Абилева задержали.
Правозащитники также говорят, что во время обысков присутствовали представители телеканалов "Россия 1", местного "ИКС-ТВ" и других российских средств массовой информации.
Отмечается, что Абилев работает врачом-стоматологом, ведет стоматологическую практику в собственной клинике.
Как отмечают "Крым Реалии", Федеральная служба безопасности России сообщила об обысках у жителя Севастополя, не называя его имени.
Против крымчанина открыли дело о якобы призывах к экстремистской деятельности во время публичного выступления.
Подконтрольные Кремлю правоохранители называют мусульманина "лидером группы радикальных исламистов", который "проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений".
Оккупанты говорят, что мужчина якобы "обрабатывал" прихожан и привлекал их к "экстремистской деятельности".
Обыски у него проводили ФСБ, Министерство внутренних дел и Росгвардия. Они якобы изъяли запрещенную литературу, документы, компьютерную технику, средства связи и другие предметы.
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Напомним:
- Оккупанты периодически проводят обыски и арестовывают крымских татар, обвиняя их в причастности к "Хизб ут-Тахрир".
- Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив ее в список террористических организаций.
- При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
- Защитники арестованных и осужденных по "делам Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
- Недавно в России сообщили, что планируют открыть в Крыму "центр по реабилитации" для сторонников исламской партии "Хизб ут-Тахрир", где их будут "духовно перевоспитывать".