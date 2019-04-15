Оккупанты обыскали крымскую мечеть и задержали ее руководителя

Российские силовики в Крыму обыскали мечеть и помещение ее имама (духовного руководителя) Рустема Абилев.

Об этом сообщает в Facebook правозащитная организация "Крымская солидарность".

Обыски проводились в селе Штурмовое, которое относится к городу Севастополь.

После завершения "следственных действий" Абилева задержали.

Правозащитники также говорят, что во время обысков присутствовали представители телеканалов "Россия 1", местного "ИКС-ТВ" и других российских средств массовой информации.

Отмечается, что Абилев работает врачом-стоматологом, ведет стоматологическую практику в собственной клинике.

Как отмечают "Крым Реалии", Федеральная служба безопасности России сообщила об обысках у жителя Севастополя, не называя его имени.

Против крымчанина открыли дело о якобы призывах к экстремистской деятельности во время публичного выступления.

Подконтрольные Кремлю правоохранители называют мусульманина "лидером группы радикальных исламистов", который "проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений".

Оккупанты говорят, что мужчина якобы "обрабатывал" прихожан и привлекал их к "экстремистской деятельности".

Обыски у него проводили ФСБ, Министерство внутренних дел и Росгвардия. Они якобы изъяли запрещенную литературу, документы, компьютерную технику, средства связи и другие предметы.

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Напомним: