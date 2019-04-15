Від поранення на Донбасі помер молодий парамедик "Госпітальєрів"

20-річнй парамедик із "Госпітальєрів" Микола Волков помер у лікарні Дніпра від тяжкого поранення, отриманого 12 квітня.

Добровольця не стало 15 квітня, повідомила командир батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

Напередодні в нього була зупинка серця. Реанімація пройшла успішно, але стан був дуже поганий, піднялась температура до 42.

Як пише "Україна молода", хлопець отримав важке кульове поранення в голову 12 квітня. У нього була пошкоджена велика частина мозку та кісток. Три дні він пролежав у комі.

Миколу Волкова називали "другом Смурфіком". Він був із Маріуполя, йому було 20 років.

За даними Яни Зінкевич, у червні 2018 року Микола пройшов навчання у "Госпітальєрів", а з 1 липня поїхав на свою першу ротацію у складі однойменного батальйону.

"З осені 2018 року він був закріплений до 8 батальйону Української добровольчої армії "Аратта" та щоденно ніс тяжку ношу добровольця-парамедика" – зазначила Зінкевич.

Вона уточнила, що Волков не мав медичної освіти, але за покликом душі став парамедиком та рятував життя.

"Цей відчайдушний хлопець з самого початку війни був небайдужий до долі України. Кожен з нас його любив, кожен намагався уберегти, Для ворожих снайперів немає правил, медики та парамедики для них бажані цілі", – зазначила Зінкевич.

Прощання з Миколою Волковим (Смурфіком) відбудеться в поминальному домі м.Маріуполь 17 квітня, о 14:00. Поховають його в рідному місті на Алеї Слави Старокримського кладовища того ж дня о 15:30.