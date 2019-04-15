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От ранения на Донбассе умер молодой парамедик "Госпитальеров"

Понедельник, 15 апреля 2019, 17:55

20-летний парамедик из "Госпитальеров" Николай Волков скончался в больнице Днепра от тяжелого ранения, полученного 12 апреля.

Добровольца не стало 15 апреля, сообщила командир батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич на своей странице в Facebook.

Накануне у него была остановка сердца. Реанимация прошла успешно, но состояние было очень плохое, поднялась температура до 42.

Как пишет "Украина молодая", парень получил тяжелое пулевое ранение в голову 12 апреля. У него была повреждена большая часть мозга и костей. Три дня он пролежал в коме.

Николая Волкова называли "другом Смурфиком". Он был из Мариуполя, ему было 20 лет.

По данным Яны Зинкевич, в июне 2018 года Николай прошел обучение в "Госпитальерах", а с 1 июля поехал на свою первую ротацию в составе одноименного батальона.

"С осени 2018 года он был закреплен за 8 батальоном Украинской добровольческой армии "Аратта" и ежедневно нес тяжелую ношу добровольца-парамедика", – отметила Зинкевич.

Она уточнила, что Волков не имел медицинского образования, но по зову души стал парамедиков и спасал жизни.

"Этот отчаянный парень с самого начала войны был неравнодушен к судьбе Украины. Каждый из нас его любил, каждый пытался уберечь. Для вражеских снайперов нет правил, медики и парамедики для них желаемые цели", – отметила Зинкевич.

Прощание с Николаем Волковым (Смурфиком) состоится в поминальном доме Мариуполя 17 апреля, в 14:00. Похоронят его в родном городе на Аллее Славы Старокрымского кладбища в тот же день в 15:30.

Украинская правда

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Темы: ДонбассвойнаООС
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