Бойовики накрили Авдіївку мінометним вогнем
Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
Усі обстріли були у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Бойовики відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил із 120 та 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї біля Авдіївки, двічі з 120 мм в районі Новоселівки Другої та з автоматичних станкових гранатометів поблизу Опитного.
Крім того, вони обстріляли позиції ООС із великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Невельське та Лебединське.
Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.
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