Бойовики накрили Авдіївку мінометним вогнем

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Понеділок, 15 квітня 2019, 19:39

Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Усі обстріли були у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Бойовики відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил із 120 та 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї біля Авдіївки, двічі з 120 мм в районі Новоселівки Другої та з автоматичних станкових гранатометів поблизу Опитного.

Крім того, вони обстріляли позиції ООС із великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Невельське та Лебединське.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Українська правда

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Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО війна


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