Боевики накрыли Авдеевку минометным огнем

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Все обстрелы были в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Боевики открывали огонь по позициям Объединенных сил из 120 и 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Авдеевки, дважды из 120 мм в районе Новоселовки Второй и из автоматических станковых гранатометов вблизи Опытного.

Кроме того, они обстреляли позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенных пунктов Невельское и Лебединское.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.