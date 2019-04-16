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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат

Вівторок, 16 квітня 2019, 07:23

Минулої доби бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, 4 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння - міномети калібрів 120 та 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 16 квітня.

"Також ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - наголосили у штабі.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 11 разів обстріляли позиції українських військ: з мінометів калібрів 120 та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - двічі в районі міста Авдіївка; з мінометів калібру 120 мм - двічі в районі населеного пункту Новоселівка Друга.

Із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - тричі в районі населеного пункту Лебединське; з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - двічі поблизу населеного пункту Опитне.

Із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Водяне; з великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Невельське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти з стрілецької зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Станиця Луганська.

За даними розвідки, 15 квітня шістьох окупантів було знищено, ще трьох - поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООСбойові дії
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