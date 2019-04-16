ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, 4 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 16 апреля.

"Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 11 раз обстреляли позиции украинских войск: из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе города Авдеевка; из минометов калибра 120 мм - дважды в районе населенного пункта Новоселовка Вторая.

Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - трижды в районе населенного пункта Лебединское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - дважды вблизи населенного пункта Опытное.

Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Невельске.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Станица Луганская.

По данным разведки, 15 апреля 6 оккупантов были уничтожено, еще трое - ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.