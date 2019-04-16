Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ГПУ наполягають: затримана банда готувала замах не на Зеленського

Вівторок, 16 квітня 2019, 10:36

Затримана 15 квітня поблизу с. Іванковичі озброєна група осіб готувала злочин стосовно одного відомого кримінального авторитета, а не кандидата у президенти.

Про це заявила речник генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

Вона зазначила, що у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.14 ч.3 ст.289, ч.1 ст.263, ч.1 ст. 348, п.п.11,12 ч.2 ст.115 КК України, 15 квітня, ГУ Нацполіції у Київській області за процесуального керівництва прокуратури області затримано озброєну групу людей, які під час затримання чинили опір працівникам поліції.

Сарган повідомила, що за попередньою інформацію, вказані троє осіб готували злочин проти одного відомого в злочинному світі авторитета на замовлення поки невстановлених осіб.

"Водночас, затримання відбувалося в лісі, поруч з дорогою, яка веде до села Іванковичі. З огляду на те, що багатьом ЗМІ відомо, що саме в Іванковичах проживає сім’я кандидата в президенти України В. Зеленського, окремі засоби масової інформації через допис одного з народних депутатів помилково почали трактувати дану подію, як можливий замах на нього", - додала вона.

"Офіційно заявляємо, що жодного відношення вказана затримана група осіб до кандидата в арезиденти України В. Зеленського не має і в правоохоронних органах відсутня будь-яка інформація щодо готування ними злочину стосовно останнього", - заявила представник Генпрокурора.

За її словами, злочин готували стосовно іншої особи, яка за збігом обставин також проживає неподалік.

Сарган підкреслила, що правоохоронцями була проведена довготривала і кропітка робота з метою запобігання скоєння особливо тяжкого злочину, яка 15 квітня дала свої результати і наразі готуються клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо:

  • 15 квітня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у Київській області поліцейські затримали трьох осіб, які планували вбити львівського кримінального авторитета.
  • За попередньою інформацією, замах планувався на львівського бізнесмена і кримінального авторитета Богдана Копитка.
  • У свою чергу на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського "1+1" затримання банди пов'язали із можливим замахом на кандидата у президенти Володимира Зеленського.
  • Згідно з даними ТСН, Зеленський проживає неподалік від місцевості, де була затримана банда.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
Усі новини...
Реклама: