У ГПУ наполягають: затримана банда готувала замах не на Зеленського

Затримана 15 квітня поблизу с. Іванковичі озброєна група осіб готувала злочин стосовно одного відомого кримінального авторитета, а не кандидата у президенти.

Про це заявила речник генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

Вона зазначила, що у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.14 ч.3 ст.289, ч.1 ст.263, ч.1 ст. 348, п.п.11,12 ч.2 ст.115 КК України, 15 квітня, ГУ Нацполіції у Київській області за процесуального керівництва прокуратури області затримано озброєну групу людей, які під час затримання чинили опір працівникам поліції.

Сарган повідомила, що за попередньою інформацію, вказані троє осіб готували злочин проти одного відомого в злочинному світі авторитета на замовлення поки невстановлених осіб.

"Водночас, затримання відбувалося в лісі, поруч з дорогою, яка веде до села Іванковичі. З огляду на те, що багатьом ЗМІ відомо, що саме в Іванковичах проживає сім’я кандидата в президенти України В. Зеленського, окремі засоби масової інформації через допис одного з народних депутатів помилково почали трактувати дану подію, як можливий замах на нього", - додала вона.

"Офіційно заявляємо, що жодного відношення вказана затримана група осіб до кандидата в арезиденти України В. Зеленського не має і в правоохоронних органах відсутня будь-яка інформація щодо готування ними злочину стосовно останнього", - заявила представник Генпрокурора.

За її словами, злочин готували стосовно іншої особи, яка за збігом обставин також проживає неподалік.

Сарган підкреслила, що правоохоронцями була проведена довготривала і кропітка робота з метою запобігання скоєння особливо тяжкого злочину, яка 15 квітня дала свої результати і наразі готуються клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

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