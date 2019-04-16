Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПУ настаивают: задержанная банда готовила покушение не на Зеленског

Вторник, 16 апреля 2019, 10:36

Задержанная 15 апреля вблизи с. Иванковичи вооруженная группа лиц готовила преступление в отношении одного известного криминального авторитета, а не кандидата в президенты.

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Она отметила, что в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.1 ст.14 ч.3 ст.289, ч.1 ст.263, ч.1 ст. 348, п.п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины, 15 апреля, ГУ Нацполиции в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры области была задержана вооруженная группа людей, которые при задержании оказали сопротивление работникам полиции.

Сарган сообщила, что по предварительной информации, указанные три человека готовили преступление против одного известного в преступном мире авторитета по заказу пока неустановленных лиц.

"Вместе с тем, задержание происходило в лесу, рядом с дорогой, ведущей в село Иванковичи. Учитывая то, что многим СМИ известно, что именно в Иванковичах проживает семья кандидата в президенты Украины В. Зеленского, отдельные средства массовой информации через сообщение одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие, как возможное покушение на него", - добавила она.

"Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины В. Зеленскому не имеет и в правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация относительно подготовки ими преступления в отношении последнего", - заявила представитель генпрокурора.

По ее словам, преступление готовили относительно другого лица, который по стечению обстоятельств также проживает неподалеку.

Сарган подчеркнула, что правоохранителями была проведена длительная и кропотливая работа с целью предотвращения совершения особо тяжкого преступления, которая 15 апреля дала свои результаты и сейчас готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения.

Напомним:

  • 15 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в Киевской области полицейские задержали трех человек, которые планировали убить львовского криминального авторитета.
  • По предварительной информации, покушение планировалось на львовского бизнесмена и криминального авторитета Богдана Копытко.
  • В свою очередь на телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" задержание банды связали с возможным покушением на кандидата в президенты Владимира Зеленского.
  • Согласно данным ТСН, Зеленский проживает неподалеку от местности, где была задержана банда.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: