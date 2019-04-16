В ГПУ настаивают: задержанная банда готовила покушение не на Зеленског

Задержанная 15 апреля вблизи с. Иванковичи вооруженная группа лиц готовила преступление в отношении одного известного криминального авторитета, а не кандидата в президенты.

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Она отметила, что в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.1 ст.14 ч.3 ст.289, ч.1 ст.263, ч.1 ст. 348, п.п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины, 15 апреля, ГУ Нацполиции в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры области была задержана вооруженная группа людей, которые при задержании оказали сопротивление работникам полиции.

Сарган сообщила, что по предварительной информации, указанные три человека готовили преступление против одного известного в преступном мире авторитета по заказу пока неустановленных лиц.

"Вместе с тем, задержание происходило в лесу, рядом с дорогой, ведущей в село Иванковичи. Учитывая то, что многим СМИ известно, что именно в Иванковичах проживает семья кандидата в президенты Украины В. Зеленского, отдельные средства массовой информации через сообщение одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие, как возможное покушение на него", - добавила она.

"Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины В. Зеленскому не имеет и в правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация относительно подготовки ими преступления в отношении последнего", - заявила представитель генпрокурора.

По ее словам, преступление готовили относительно другого лица, который по стечению обстоятельств также проживает неподалеку.

Сарган подчеркнула, что правоохранителями была проведена длительная и кропотливая работа с целью предотвращения совершения особо тяжкого преступления, которая 15 апреля дала свои результаты и сейчас готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения.

Напомним: