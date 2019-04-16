Спроба вбивства кримінального авторитета: стало відомо, що це - Вова Морда
Троє чоловіків, яких затримали в Київській області, планували вбивство 52-річного львівського кримінального авторитета Володимира Дідуха.
Про це "Українській правді" повідомило джерело в Генеральній прокуратурі.
Як повідомлялося, Дідух є колишнім спонсором "Свободи", хоча у самій партії це заперечують, відомий за прізвиськом "Вова Морда". У 2012 році в центрі Львова розстріляли позашляховик, в якому перебував Дідух.
За даними ГПУ, затримані готували напад протягом близько 3 місяців. В ході ретельної підготовки до злочину вони орендували квартиру в Києві, придбали станковий кулемет "ДШК" та автомобіль "Тойота Ленд Крузер Прадо".
Повідомили у Гнепрокуратурі також імена упійманих злочинців. Це:
- 38-річний раніше судимий львів'янин Сергій Цвень, відомий у кримінальних колах на прізвисько "Цвик";
- 45-річний Володимир Білик, що офіційно проживає на Житомирщині, але є уродженцем Львівщини;
- та 41-річний львів'янин Андрій Солтис.
Під час обшуку особистих речей у Білика і Цвеня виявлені пістолети "БЕРЕТТА" й ТТ.
За версією поліції, злочинці готували вбивство з корисливих мотивів – хотіли заволодіти грошима та матеріальними цінностями.
Нагадаємо:
- У Київській області поліцейські затримали трьох осіб, які планували вбити львівського кримінального авторитета.
- Водночас на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського "1+1" затримання банди пов'язали із можливим замахом на кандидата у президенти Володимира Зеленського.
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