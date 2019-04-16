Спроба вбивства кримінального авторитета: стало відомо, що це - Вова Морда

59941 перегляд
Вівторок, 16 квітня 2019, 12:41
Володимир Дідух

Троє чоловіків, яких затримали в Київській області, планували вбивство 52-річного львівського кримінального авторитета Володимира Дідуха.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в Генеральній прокуратурі.

Як повідомлялося, Дідух є колишнім спонсором "Свободи", хоча у самій партії це заперечують, відомий за прізвиськом "Вова Морда". У 2012 році в центрі Львова розстріляли позашляховик, в якому перебував Дідух.

За даними ГПУ, затримані готували напад протягом близько 3 місяців. В ході ретельної підготовки до злочину вони орендували квартиру в Києві, придбали станковий кулемет "ДШК" та автомобіль "Тойота Ленд Крузер Прадо".

Повідомили у Гнепрокуратурі також імена упійманих злочинців. Це:

  • 38-річний раніше судимий львів'янин Сергій Цвень, відомий у кримінальних колах на прізвисько "Цвик";
  • 45-річний Володимир Білик, що офіційно проживає на Житомирщині, але є уродженцем Львівщини;
  • та 41-річний львів'янин Андрій Солтис.

Під час обшуку особистих речей у Білика і Цвеня виявлені пістолети "БЕРЕТТА" й ТТ.

За версією поліції, злочинці готували вбивство з корисливих мотивів – хотіли заволодіти грошима та матеріальними цінностями.

Нагадаємо:

  • У Київській області поліцейські затримали трьох осіб, які планували вбити львівського кримінального авторитета.
  • Водночас на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського "1+1" затримання банди пов'язали із можливим замахом на кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вбивство кримінал Київська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Підозрюваних у вбивстві ювеліра Кисельова відправили під арешт 16 квітня 2019, 10:49
Затриманими у вбивстві ювеліра Кисельова виявилися колишні силовики 15 квітня 2019, 16:58
Вбивство Гандзюк: Суд відмовив у повторному відстороненні Мангера 15 квітня 2019, 10:59
Усі новини
Головні новини
Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати
Порошенко: "Нормандська четвірка" домовиться про виведення російських військ
"1+1" подав на Порошенка в суд, вимагає мільйон
Стало відомо, хто очолить податкову і митницю
Усі новини
Кіно

21 мем про восьмий сезон "Гри престолів"

Культура

Історія українця і найшвидшого піаніста світу

дослідження

Як ліплення з глини може зарадити стресу у дитини