Спроба вбивства кримінального авторитета: стало відомо, що це - Вова Морда

Троє чоловіків, яких затримали в Київській області, планували вбивство 52-річного львівського кримінального авторитета Володимира Дідуха.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в Генеральній прокуратурі.

Як повідомлялося, Дідух є колишнім спонсором "Свободи", хоча у самій партії це заперечують, відомий за прізвиськом "Вова Морда". У 2012 році в центрі Львова розстріляли позашляховик, в якому перебував Дідух.

За даними ГПУ, затримані готували напад протягом близько 3 місяців. В ході ретельної підготовки до злочину вони орендували квартиру в Києві, придбали станковий кулемет "ДШК" та автомобіль "Тойота Ленд Крузер Прадо".

Повідомили у Гнепрокуратурі також імена упійманих злочинців. Це:

38-річний раніше судимий львів'янин Сергій Цвень, відомий у кримінальних колах на прізвисько "Цвик";

45-річний Володимир Білик, що офіційно проживає на Житомирщині, але є уродженцем Львівщини;

та 41-річний львів'янин Андрій Солтис.

Під час обшуку особистих речей у Білика і Цвеня виявлені пістолети "БЕРЕТТА" й ТТ.

За версією поліції, злочинці готували вбивство з корисливих мотивів – хотіли заволодіти грошима та матеріальними цінностями.

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