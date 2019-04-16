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Попытка убийства криминального авторитета: стало известно, что это - Вова Морда

Вторник, 16 апреля 2019, 12:41
Владимир Дидух

Трое мужчин, которых задержали в Киевской области, планировали убийство 52-летнего львовского криминального авторитета Владимира Дидуха.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Генеральной прокуратуре.

Как сообщалось, Дидух является бывшим спонсором "Свободы", хотя в самой партии это отрицают, известен по прозвищу "Вова Морда". В 2012 году в центре Львова расстреляли внедорожник, в котором находился Дидух.

По данным ГПУ, задержанные готовили нападение в течение около 3 месяцев. В ходе тщательной подготовки к преступлению они арендовали квартиру в Киеве, приобрели станковый пулемет "ДШК" и автомобиль "Тойота Ленд Крузер Прадо".

Сообщили в Гнепрокуратуре также имена пойманных преступников. это:

  • 38-летний ранее судимый львовянин Сергей Цвень, известный в криминальных кругах по прозвищу "Цвик";
  • 45-летний Владимир Билык, официально проживает в Житомирской, но является уроженцем Львовской области;
  • и 41-летний львовянин Андрей Солтис.

Во время обыска личных вещей у Билык и Цвеня найдены пистолеты "БЕРЕТТА" и ТТ.

По версии полиции, преступники готовили убийство из корыстных побуждений - хотели завладеть деньгами и материальными ценностями.

Напомним:

  • В Киевской области полицейские задержали трех человек, которые планировали убить львовского криминального авторитета.
  • В то же время на телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" задержание банды связали с возможным покушением на кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Украинская правда

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Темы: убийствокриминалКиевская область
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