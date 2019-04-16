Попытка убийства криминального авторитета: стало известно, что это - Вова Морда

Трое мужчин, которых задержали в Киевской области, планировали убийство 52-летнего львовского криминального авторитета Владимира Дидуха.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Генеральной прокуратуре.

Как сообщалось, Дидух является бывшим спонсором партии "Свобода", известен по прозвищу "Вова Морда". В 2012 году в центре Львова расстреляли внедорожник, в котором находился Дидух.

По данным ГПУ, задержанные готовили нападение в течение около 3 месяцев. В ходе тщательной подготовки к преступлению они арендовали квартиру в Киеве, приобрели станковый пулемет "ДШК" и автомобиль "Тойота Ленд Крузер Прадо".

Сообщили в Гнепрокуратуре также имена пойманных преступников. это:

38-летний ранее судимый львовянин Сергей Цвень, известный в криминальных кругах по прозвищу "Цвик";

45-летний Владимир Билык, официально проживает в Житомирской, но является уроженцем Львовской области;

и 41-летний львовянин Андрей Солтис.

Во время обыска личных вещей у Билык и Цвеня найдены пистолеты "БЕРЕТТА" и ТТ.

По версии полиции, преступники готовили убийство из корыстных побуждений - хотели завладеть деньгами и материальными ценностями.

Напомним: