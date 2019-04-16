Попытка убийства криминального авторитета: стало известно, что это - Вова Морда
Трое мужчин, которых задержали в Киевской области, планировали убийство 52-летнего львовского криминального авторитета Владимира Дидуха.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Генеральной прокуратуре.
Как сообщалось, Дидух является бывшим спонсором партии "Свобода", известен по прозвищу "Вова Морда". В 2012 году в центре Львова расстреляли внедорожник, в котором находился Дидух.
По данным ГПУ, задержанные готовили нападение в течение около 3 месяцев. В ходе тщательной подготовки к преступлению они арендовали квартиру в Киеве, приобрели станковый пулемет "ДШК" и автомобиль "Тойота Ленд Крузер Прадо".
Сообщили в Гнепрокуратуре также имена пойманных преступников. это:
- 38-летний ранее судимый львовянин Сергей Цвень, известный в криминальных кругах по прозвищу "Цвик";
- 45-летний Владимир Билык, официально проживает в Житомирской, но является уроженцем Львовской области;
- и 41-летний львовянин Андрей Солтис.
Во время обыска личных вещей у Билык и Цвеня найдены пистолеты "БЕРЕТТА" и ТТ.
По версии полиции, преступники готовили убийство из корыстных побуждений - хотели завладеть деньгами и материальными ценностями.
Напомним:
- В Киевской области полицейские задержали трех человек, которые планировали убить львовского криминального авторитета.
- В то же время на телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" задержание банды связали с возможным покушением на кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua