Джемілєв – Зеленському: Відповіді про Крим хотів почути особисто, а не від штабу

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Вівторок, 16 квітня 2019, 15:22

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що хотів би почути відповіді на свої питання про окуповані Крим і Донбас не від команди кандидата у президенти Володимира зеленського, а від нього особисто.

Про це він сказав в ефірі "5 каналу".

За його словами, він звертався не до штабу, а до людини, яка збирається бути президентом і це не тільки його звернення було, а від імені всіх його співвітчизників, які наразі проживають на окупованих територіях.

"Там було п'ять питань, які стосувалися не тільки Криму, а й про те, що ось ви говорите, що хочете встановити мирні добросусідські відносини з РФ, але оскільки ми не нападали на Росію, не ми окупували частину території Росії, не ми нав'язували Росії, як їй жити і в якому напрямку йти, то на які поступки ви збираєтеся йти, щоб задобрити Путіна?", - повторив питання Джемілєв.

"Чи не передбачає це визнання анексії Криму та окупації частини Донецької і Луганської області. На це я отримав... Власне кажучи, це не відповідь Зеленського, тому що команда - це така справа, завтра він може сказати: "Я не в курсі, і команди у мене немає, я її вигнав". Тому я хотів би почути від самого Зеленського", - сказав він.

Джемілєв зазначив, що не отримав чіткої відповіді і на питання щодо зміни статусу Автономної Республіки Крим в Кримську автономію.

Нагадаємо:

  • Раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв поставив 5 запитань до кандидата у президенти Володимира Зеленського щодо окупованого Криму, можливої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на території анексованого Криму, зняття блокади з окупованого півострова, поступок заради миру і т.д.
  • У команді Зеленського відповіли, що Крим - це Україна, з путіним доведеться зустрічатися, але не на окупованих територіях, а кримські татари будуть мати чітку перспективу вільного життя разом з незалежною Україною.

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Теми: Джемілєв Зеленський Крим окупація


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