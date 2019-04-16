Джемилев – Зеленскому: Ответ о Крыме хотел услышать лично, а не от штаба

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Вторник, 16 апреля 2019, 15:22

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что хотел бы услышать ответы на свои вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе не от команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, а от него лично.

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

По его словам, он обращался не к штабу, а к человеку, который собирается быть президентом и это не только его обращение было, а от имени всех его соотечественников, которые сейчас проживают на оккупированных территориях.

"Там было пять вопросов, которые касались не только Крыма, но и о том, что вот вы говорите, что хотите установить мирные добрососедские отношения с РФ, но поскольку мы не нападали на Россию, не мы оккупировали часть территории России, не мы навязывали России, как ей жить и в каком направлении идти, то на какие уступки вы собираетесь идти, чтобы задобрить Путина?", - повторил вопрос Джемилев.

"Не предусматривает ли это признание аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области. На это я получил... Собственно говоря, это не ответ Зеленского, потому что команда - это такое дело, завтра он может сказать: "Я не в курсе, и команды у меня нет, я ее выгнал". Поэтому я хотел бы услышать от самого Зеленского", - сказал он.

Джемилев отметил, что не получил четкого ответа и на вопрос об изменении статуса Автономной Республики Крым на Крымскую автономию.

Напомним

  • Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев поставил 5 вопросов кандидату в президенты Владимира Зеленского относительно оккупированного Крыма, возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным на территории аннексированного Крыма, снятие блокады с оккупированного полуострова, уступок ради мира и т.д.
  • В команде Зеленского ответили, что Крым - это Украина, с Путиным придется встречаться, но не на оккупированных территориях, а крымские татары будут иметь четкую перспективу свободной жизни вместе с независимой Украиной.

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Темы: Джемилев Зеленский Крым оккупация


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