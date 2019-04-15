У Зеленського відповіли про окупований Крим і зустріч там з Путіним

У команді кандидата в президенти Владимира Зеленского заявили, що Крим є територією України, а з президентом РФ Володимиром Путіним доведеться зустрічатися, але не на окупованих територіях.

Раніше партія БПП оприлюднила звернення лідера кримських татар Мустафа Джемілєва.

Він попросив Зеленського відповісти на 5 запитань про окупований Крим:

Чи вважаєте ви, що Крим став російським в результаті вільного волевиявлення жителів Криму? На які поступки ви готові, щоб встановити так званий мир з РФ? Чи включають вони визнання законності анексії Криму, визнання так званих "ДНР" та "ЛНР", нехай навіть у складі України? Чи погодитеся на зустріч з Путіним, якщо він запропонує провести її в анексованому Криму? Якщо ви станете президентом, знімете блокаду з Крим? Яка ваша позиція щодо зміни статусу Автономної Республіки Крим на Кримську автономію?

У команді Зеленського відповіли, що Крим, безумовно, є окупованою територією України.

"Як відомо та визнано у всьому цивілізованому світі, ця окупація відбулася в абсолютно протизаконний та насильницький спосіб. Так званий "референдум" не може вважатися актом, який свідчить про вільне волевиявлення мешканців АРК, адже він відбувався під дулами російських автоматів та без участі значної кількості громадян кримськотатарського, українського, навіть російського, та іншого етнічного походження", - йдеться у відповіді на звернення.

У команді Зеленського наголосили, що Крим був, залишається та буде частиною України, яка має повернутися до її складу з компенсацією з боку Росії за завдані окупацією збитки, з урахуванням відшкодування постраждалим та родинам загиблих від російських репресій.

"Ми не готові віддавати, дарувати, здавати в оренду або у використання суверенні території України та її громадян – це не може бути предметом переговорів та домовленостей!", - йдеться у листі.

"Позиція є непохитною та безкомпромісною. Ніякі домовленості щодо деескалації на Донбасі не можуть відбутися за рахунок Криму та українських громадян, які вимушені були залишитись у тимчасово окупованій АРК", - додали у Зеленського.

Також зазначається, що питання незалежності, суверенності та територіальної цілісності України не можуть бути предметом будь-яких міжнародних переговорів або домовленостей.

"Тобто розмов про розмін Криму на мир у Донбасі бути не може ні за яких обставин. Так само, як не може бути предметом переговорів сепаратизація окремих районів чи регіонів України. Більше того, як ми неодноразово підкреслювали, якби Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей залишились у складі вільної та незалежної України, вони б вже зараз мали більше свобод та повноважень, ніж будь-коли будуть мати під владою РФ", - сказано у відповіді "Зе!Команди".

Так додали, що військове рішення конфлікту з Росією є неприйнятним, як з точки зору національних інтересів України, так і з точки зору наших західних союзників.

"І це означає, що говорити з владою РФ нашим офіційним представникам доведеться. Але це має відбуватись за участю західних партнерів України, і за жодних обставин – не на окупованих територіях нашої держави", - розповіли у прес-службі кандидата.

Там наголосили на необхідності підтримувати контакт з громадянами України, які зараз страждають під окупаційною владою, але він має носити виключно культурно-інформаційний та гуманітарний характер.

"З урахуванням того, що зараз робить РФ на Донбасі та у Криму, питання про зняття економічної блокади тимчасово окупованих територій розглядатися не може", - заявили у команді Зеленського.

"Отже, ми не розділяємо та не будемо розділяти та розглядати окремо питання Донбасу, Криму, чи Азовського моря. Але історія та жертви кримськотатарського народу під час сталінських, а зараз і путінських репресій, та їхній внесок у становлення та розвиток незалежної України, є беззаперечними підставами запропонувати для кримських татар окрему перспективу національного розвитку та ролі після звільнення Криму", - йдеться у відповіді.

У команді кандидата у президенти зазначили, що ця роль та перспектива не має спиратись на пусті політичні обіцянки і тому кримськотатарський народ має отримати конкретний план підтримки та гарантії з боку держави та її західних партнерів.

У Зеленського підкреслили, що кримські татари будуть мати чітку перспективу вільного життя разом з незалежною Україною.

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