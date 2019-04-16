Бойовики обстріляли Гнутове з гранатометів і мінометів

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Вівторок, 16 квітня 2019, 18:44

Бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики чотири рази обстріляли українські опорні пункти.

Вони двічі обстріляли їх біля Гнутового із 82 та 120 мм мінометів і з станкових протитанкових гранатометів, з 120 мм мінометів біля Талаківки, а також із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Мар'їнки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил зі стрілецької зброї біля Зайцевого.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Українська правда

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Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО війна


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