Бойовики обстріляли Гнутове з гранатометів і мінометів

Бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики чотири рази обстріляли українські опорні пункти.

Вони двічі обстріляли їх біля Гнутового із 82 та 120 мм мінометів і з станкових протитанкових гранатометів, з 120 мм мінометів біля Талаківки, а також із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Мар'їнки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил зі стрілецької зброї біля Зайцевого.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.