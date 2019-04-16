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Боевики обстреляли Гнутово из гранатометов и минометов

Вторник, 16 апреля 2019, 18:44

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли украинские опорные пункты.

Они дважды обстреляли их у Гнутово из 82 и 120 мм минометов и из станковых противотанковых гранатометов, из 120 мм минометов у Талаковки, а также из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил из стрелкового оружия у Зайцевого.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛОвойна
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