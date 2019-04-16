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Порошенко заявив, що BBC виплатила йому 50 тисяч фунтів

Вівторок, 16 квітня 2019, 23:33

Кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко повідомив, що британська телерадіомовна корпорація BBC виплатила йому перший транш компенсації за некоректний матеріал, у якому йшлося, що сторона Порошенка заплатила гроші за продовження зустрічі з Дональдом Трампом.

Про це Порошенко заявив в ефірі телеканалу "112.Україна" у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Розповідаючи про своє рішення судитися з BBC, Порошенко сказав, що спершу зв’язався з Білим домом. Там, за словами глави держави, його переконували не привертати до цього уваги, бо "правди все одно не дізнається".

"Друзі, я подав в суд. Я виграв кейс. Вперше в історії існування BBC діючий глава держави виграв справу, захистив совю честь і України", - сказав Петро Порошенко.

"І сьогодні на мій рахунок надійшов перший транш в 50 тисяч фунтів, які BBC заплатила за компенсацію як вибачення. Кожна копійка з цих коштів зараз буде перерахована на благодійність.", - додав він.

У статті, опублікованій в травні минулого року, стверджувалося, що адвокатові Трампа Майклу Коену були перераховані $400 тисяч. Стаття згодом була видалена з сайту.

У березні ВВС вибачилась перед Порошенком і погодилася виплатити йому відшкодування. Президент заявив, що витратить кошти на благодійність.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗМІгроші
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