Порошенко заявив, що BBC виплатила йому 50 тисяч фунтів

3685 переглядів 3685 переглядів
Вівторок, 16 квітня 2019, 23:33

Кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко повідомив, що британська телерадіомовна корпорація BBC виплатила йому перший транш компенсації за некоректний матеріал, у якому йшлося, що сторона Порошенка заплатила гроші за продовження зустрічі з Дональдом Трампом.

Про це Порошенко заявив в ефірі телеканалу "112.Україна" у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Розповідаючи про своє рішення судитися з BBC, Порошенко сказав, що спершу зв’язався з Білим домом. Там, за словами глави держави, його переконували не привертати до цього уваги, бо "правди все одно не дізнається".

"Друзі, я подав в суд. Я виграв кейс. Вперше в історії існування BBC діючий глава держави виграв справу, захистив совю честь і України", - сказав Петро Порошенко.

"І сьогодні на мій рахунок надійшов перший транш в 50 тисяч фунтів, які BBC заплатила за компенсацію як вибачення. Кожна копійка з цих коштів зараз буде перерахована на благодійність.", - додав він.

У статті, опублікованій в травні минулого року, стверджувалося, що адвокатові Трампа Майклу Коену були перераховані $400 тисяч. Стаття згодом була видалена з сайту.

У березні ВВС вибачилась перед Порошенком і погодилася виплатити йому відшкодування. Президент заявив, що витратить кошти на благодійність.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко ЗМІ гроші


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко доручив перевірити дані про можливі загрози нацбезпеці з боку "112.Україна" і "NewsOne" 16 квітня 2019, 22:50
Новини 16 квітня: Нотр-Дам, Савченко, Зеленський і трішки Порошенка 16 квітня 2019, 21:16
У Путіна відреагували на заяву Порошенка про зустріч у Нормандії 16 квітня 2019, 20:54
Усі новини
Головні новини
Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати
Порошенко: "Нормандська четвірка" домовиться про виведення російських військ
"1+1" подав на Порошенка в суд, вимагає мільйон
Стало відомо, хто очолить податкову і митницю
Усі новини
Кіно

21 мем про восьмий сезон "Гри престолів"

Культура

Історія українця і найшвидшого піаніста світу

дослідження

Як ліплення з глини може зарадити стресу у дитини