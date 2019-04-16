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Порошенко заявил, что BBC выплатила ему 50 тысяч фунтов

Вторник, 16 апреля 2019, 23:33

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко сообщил, что британская телерадиовещательная корпорация BBC выплатила ему первый транш компенсации за некорректный материал, в котором говорилось, что сторона Порошенко заплатила деньги за продолжение встречи с Дональдом Трампом.

Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала "112.Украина" во вторник вечером, сообщает "Европейская правда".

Рассказывая о своем решении судиться с BBC, Порошенко сказал, что сначала связался с Белым домом. Там, по словам главы государства, его убеждали не привлекать к этому внимания, потому что "правды все равно не узнает".

"Друзья, я подал в суд. Я выиграл кейс. Впервые в истории существования BBC действующий глава государства выиграл дело, защитил совю честь и Украины", - сказал Петр Порошенко.

"И сегодня на мой счет поступил первый транш в 50 тысяч фунтов, которые BBC заплатила за компенсацию в качестве извинения. Каждая копейка из этих средств сейчас будет перечислена на благотворительность.", - добавил он.

В статье, опубликованной в мае прошлого года, утверждалось, что адвокату Трампа Майклу Коэну были перечислены $400 тысяч. Статья впоследствии была удалена с сайта.

В марте ВВС извинилась перед Порошенко и согласилась выплатить ему возмещение. Президент заявил, что потратит деньги на благотворительность.

Темы: ПорошенкоСМИденьги
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