"Барселона" та "Аякс" пробилися до півфіналів Ліги Чемпіонів

Іспанська "Барселона" та нідерландський "Аякс" пробилися до півфіналів Ліги Чемпіонів.

Каталонці у матчі-відповіді на "Камп Ноу" з рахунком 3:0 розгромили "Манчестер Юнайтед". Після 0:1 в Лондоні "МЮ" не зумів дати бій "Барселоні".

Вже в дебюті матчу два швидких голи Ліонеля Мессі визначили переможця двобою за сумою двох матчів. Мессі відзначився влучними ударами на 16-й та 20-й хвилинах.

Голкіперу "МЮ" Девіду де Хеа ще в першому таймі довелося кілька разів рятувати свою команду після ударів Ракітича та Роберто. На 62-й хвилині після удару Філіппе Коутінью рахунок став 3:0 на користь "Барселони".

В іншому чвертьфіналі Ліги Чемпіонів за вівторок, 16 квітня, "Аякс" на виїзді з рахунком 2:1 зумів переграти "Ювентус". Нагадаємо, що в першому матчі в Амстердамі була нічия 1:1.

У першому таймі обидві команди не мали багато гольових моментів, але по одному м`ячу забили. На 28-й хвилині після подачі стандарту Кріштіану Роналду ударом головою відкриває рахунок у матчі - 1:0.



"Аякс" швидко відігрався. На 35-й хвилині Донні ван де Бек вибіг сам на сам з воротарем "Юве", і пробив у кут воріт - 1:1.

У другому таймі "Аякс" повністю переграв італійців. Вже на стартових хвилинах другого тайму голкіпер "Юве" Войцех Щенсни двічі рятував команду після ударів Хакіма Зієша та ван де Бека. На 67-й хвилині "Аякс" забиває другий гол. Після подачі стадарту Маттейс де Лігт ударом головою пробив Щенсни вдруге в цій зустрічі - 1:2.

За такої гри "Аякса" господарям не варто було розраховувати на два голи, яких їх могли вивести у півфінал. Воротар "Аякса" Андре Онана кілька разів вступав у гру, але моменти були і в гостей.

На 80-й хвилині арбітр скасував гол Зієша після перегляду системи VAR (відеопомічник арбітра). На останніх хвилинах знову рефері переглядає VAR, але не ставить пенальті у ворота "Аякса", коли м`яч влучив у руку Дейлі Блінду.