"Барселона" и "Аякс" пробились в полуфинал Лиги Чемпионов

Испанская "Барселона" и нидерландский "Аякс" пробились в полуфинал Лиги Чемпионов.

Каталонцы в ответном матче на "Камп Ноу" со счетом 3:0 разгромили "Манчестер Юнайтед". После 0:1 в Лондоне "МЮ" не сумел дать бой "Барселоне".

Уже в дебюте матча два быстрых гола Лионеля Месси определили победителя поединка по сумме двух матчей. Месси отличился точными ударами на 16-й и 20-й минутах.

Голкиперу "МЮ" Дэвиду де Хеа еще в первом тайме пришлось несколько раз спасать свою команду после ударов Ракитича и Роберто. На 62-й минуте после удара Коутиньо счет стал 3:0 в пользу "Барселоны"

В другом четвертьфинале Лиги Чемпионов за вторник, 16 апреля, "Аякс" на выезде со счетом 2:1 сумел переиграть "Ювентус". Напомним, что в первом матче в Амстердаме была ничья 1:1.

В первом тайме обе команды не имели много голевых моментов, но по одному мячу забили. На 28-й минуте после подачи стандарта Криштиану Роналду ударом головой открывает счет в матче - 1:0.

"Аякс" быстро отыгрался. На 35-й минуте Донни ван де Бек выбежал один на один с вратарем "Юве", и пробил в угол ворот - 1:1.

Во втором тайме "Аякс" полностью переиграл итальянцев. Уже на стартовых минутах второго тайма голкипер "Юве" Войцех Щенсны дважды спасал команду после ударов Хакима Зиеша и ван де Бека. На 67-й минуте "Аякс" забивает второй гол. После подачи стандарта Маттейс где Лигт ударом головой пробил Щенсны второй раз в этой встрече - 1:2.

При такой игре "Аякса" хозяевам не стоило рассчитывать на два гола, которые их могли вывести в полуфинал. Вратарь "Аякс" Андре Онана несколько раз вступал в игру, но моменты были и у гостей.

На 80-й минуте арбитр отменил гол Зиеша после пересмотра системы VAR (видеопомощник арбитра). На последних минутах снова рефери просматривает VAR, но не ставит пенальти в ворота "Аякса", когда мяч попал в руку Дейли Блинду.