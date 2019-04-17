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Під час нападу на трасі Одеса – Київ постраждали троє чоловіків

Середа, 17 квітня 2019, 10:29

Внаслідок обстрілу на пункті вагового контролю автомобілів під Одесою троє чоловіків отримали ушкодження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"До поліції звернувся голова громадської організації та повідомив, що група невідомих озброєних осіб напала на представників його організації, які знаходилися на ваговому пункті та контролювали діяльність працівників під час зважування вантажних автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що активістка Олеся Голодок повідомляла, що група людей в масках напала на співробітників "Укртрансбезпеки". Поліція не уточнює назву організації.

За даними Нацполіції, внаслідок нападу троє чоловіків отримали ушкодження та були доставлені до лікарні з травмами різної тяжкості. 

Крім того, механічні ушкодження отримали декілька автомобілів представників громадськості.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Проводяться слідчі дії зі свідками, потерпілими та очевидцями кримінального правопорушення, вживаються заходи зі встановлення та затримання правопорушників.

Триває слідство.

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналОдеська областьполіція
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