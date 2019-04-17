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При нападении на трассе Одесса – Киев пострадали трое мужчин

Среда, 17 апреля 2019, 10:29

В результате обстрела на пункте весового контроля автомобилей под Одессой трое мужчин получили повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В полицию обратился глава общественной организации и сообщил, что группа неизвестных вооруженных лиц напала на представителей его организации, которые находились на весовом пункте и контролировали деятельность работников во время взвешивания грузовых автомобилей", – говорится в сообщении.

Отметим, что активистка Олеся Голодок сообщала, что группа людей в масках напала на сотрудников "Укртрансбезопасности". Полиция не уточняет название организации.

По данным Нацполиции, в результате нападения трое мужчин получили повреждения и были доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

Кроме того, механические повреждения получили несколько автомобилей представителей общественности.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Проводятся следственные действия со свидетелями, потерпевшими и свидетелями уголовного преступления, принимаются меры по установлению и задержанию правонарушителей.

Ведется следствие.

Темы: криминалОдесская областьполиция
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