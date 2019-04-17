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Таємниці на продаж: Матіос назвав розцінки на "злив" баз даних правоохоронців

Середа, 17 квітня 2019, 12:57

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, скільки коштує доступ до закритих баз даних правоохоронних та інших державних органів.

Про це йшлося на брифінгу в Службі безпеки України 17 квітня.

За словами Матіоса, в Україні діє такий негласний прейскурант:

  • доступ до бази відеоспостереження в Києві "Безпечне місто" коштує 200-250 гривень за 1 автомобіль;
  • до бази МВС і поліції:  250-700 грн;
  • до бази перетину кордону: 600-800 грн за особу;
  • до бази автотранспорту (пересування в місті, паркування, адмінпротоколи, затримання, зупинки): 500 грн;
  • деталізація дзвінків з прив'язкою до місця: 4000-7000 грн за півроку телефонних з'єднань;
  • до інформації щодо отриманих доходів з бази Пенсійного фонду, служб соцстрахування, податкової: 500 грн.

Прокурор пояснив, що такий незаконний доступ дає можливість злочинцям аналізувати пересування осіб та встановлювати місце проживання їх самих та їхніх родин, що значно полегшує, наприклад, готувати і вчиняти теракти.

За його словами, саме завдяки такому "зливу" інформації злочинці відстежили і вбили у 2017 році розвідника Міноборони Максима Шаповала, а 4 квітня 2019-го здійснили замах на ще одного військового розвідника у Києві.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: тероризмСБУпрокуратураціни
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