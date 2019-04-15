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До вибуху автівки спецслужбовця у Києві причетний правоохоронець

Понеділок, 15 квітня 2019, 12:38
До вибуху автівки спецслужбовця у Києві причетний правоохоронець

Співробітник податкової поліції Києва міг бути причетним до вибуху автомобіля Chevrolet Epicа, який належав спецслужбовцю.

Про це йдеться в матеріалах справи опублікованих у судовому реєстрі.

Відзначається, що слідство встановило групу осіб, які можливо були причетні до підготовки чи скоєння кримінального правопорушення.

"Зокрема ОСОБА_4, особисто оформила нотаріально завірене запрошення безпосередньо причетної особи до вибуху - ОСОБА_3 (підривник автомобіля, який помер в лікарні) для отримання візи. Підписати та забезпечити оформлення запрошення гр. Киргизької Республіки ОСОБА_4 попросила ОСОБА_6", - йдеться в матеріалах суду.

Крім того встановлено, що інформацію про пересування автомобіля потерпілого зловмисникам передав працівник податкової поліції, якого попросив про це кум.

"Інформацію щодо пересування автомобіля потерпілого за БД "Безпечне місто" отримував співробітник податкової поліції м. Києва ОСОБА_7, який за проханням свого кума надав пароль та віддалений доступ до свого комп'ютера, на якому було встановлено ключ від Безпечного міста, ОСОБА_2",  - повідомили в суді.

5 квітня одному із причетних повідомили про підозру у пособництві у незакінченому замаху на терористичний акт, тобто вчиненні вибуху за попередньою змовою групою осіб, несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до витоку інформації, тобто у вчиненні злочинів за  ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 361 КК України.

"ОСОБА_2", якій дали доступ до комп’ютера правоохоронця, також повідомили про підозру. 

Також 5 квітня за місцем проживання фігуранта силовики провели обшук, де вилучили майже 1,5 млн грн, більше 24 тисяч доларів, близько 5 тисяч євро та 9700 туркменських манат.

Прокуратура у Печерському судді клопотала про арешт майна. Суддя задовольнив клопотання.

Нагадаємо:

  • У ніч на 4 квітня в Голосіївському районі Києва, на вулиці Вільямса, вибухнув автомобіль "Chevrolet Evanda", в результаті чого чоловік отримав поранення. "Потерпілий у важкому стані доставлений в лікарню", – інформувала поліція.
  • Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження у ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
  • За даними джерел УП, підірваний у Києві автомобіль належав співробітнику військової розвідки.
  • Запис з камери відеонагляду зафіксував, як чоловік у темному одязі йде через стоянку до автомобіля, присідає біля нього, і фактично за кілька секунд лунає вибух.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухКиївСБУпрокуратураавто
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