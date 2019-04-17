Тайны на продажу: Матиос назвал расценки на "слив" баз данных правоохранителей
Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, сколько стоит доступ к закрытым базам данных правоохранительных и других государственных органов.
Об этом шла речь на брифинге в Службе безопасности Украины 17 апреля.
По словам Матиоса, в Украине действует такой негласный прейскурант:
доступ к базе видеонаблюдения в Киеве "Безопасный город" стоит 200-250 гривень за 1 автомобиль;
к базе МВД и полиции: 250-700 грн;
к базе пересечения границы: 600-800 грн за человека;
к базе автотранспорта (передвижение в городе, парковки, админпротоколы, задержания, остановки): 500 грн;
детализация звонков с привязкой к месту: 4000-7000 грн за полгода телефонных соединений;
к информации о полученных доходах из базы Пенсионного фонда, служб соцстрахования, налоговой: 500 грн.
Прокурор пояснил, что такой незаконный доступ дает возможность преступникам анализировать передвижение лиц и устанавливать место жительства их самих и их семей, что значительно облегчает, например, готовить и совершать теракты.
По его словам, именно благодаря такому "сливу" информации преступники отследили и убили в 2017 году разведчика Минобороны Максима Шаповала, а 4 апреля 2019-го совершили покушение на еще одного военного разведчика в Киеве.
Евгений Кизилов, УП
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