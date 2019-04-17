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Тайны на продажу: Матиос назвал расценки на "слив" баз данных правоохранителей

Среда, 17 апреля 2019, 12:57

Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, сколько стоит доступ к закрытым базам данных правоохранительных и других государственных органов.

Об этом шла речь на брифинге в Службе безопасности Украины 17 апреля.

По словам Матиоса, в Украине действует такой негласный прейскурант:

  • доступ к базе видеонаблюдения в Киеве "Безопасный город" стоит 200-250 гривень за 1 автомобиль;
  • к базе МВД и полиции: 250-700 грн;
  • к базе пересечения границы: 600-800 грн за человека;
  • к базе автотранспорта (передвижение в городе, парковки, админпротоколы, задержания, остановки): 500 грн;
  • детализация звонков с привязкой к месту: 4000-7000 грн за полгода телефонных соединений;
  • к информации о полученных доходах из базы Пенсионного фонда, служб соцстрахования, налоговой: 500 грн.

Прокурор пояснил, что такой незаконный доступ дает возможность преступникам анализировать передвижение лиц и устанавливать место жительства их самих и их семей, что значительно облегчает, например, готовить и совершать теракты.

По его словам, именно благодаря такому "сливу" информации преступники отследили и убили в 2017 году разведчика Минобороны Максима Шаповала, а 4 апреля 2019-го совершили покушение на еще одного военного разведчика в Киеве.

Евгений Кизилов, УП

Темы: терроризмСБУпрокуратурацены
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