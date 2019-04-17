Уряд змінив назву одеського порту "Южний"

Кабінет міністрів перейменував морський торговельний порт "Южний" в Одеській області у "Південний".

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду у середу, передає "Інтерфакс-Україна"

За даними агентства, у пояснювальній записці до відповідної постанови наголошується, що це дозволить уникнути застосування в правових актах Кабміну іноземних слів і змішування українського з іншою мовою.

Також повідомляється, що згідно з постановою, у документах Кабміну будуть замінені застарілі назви морпортів "Ольвія" (раніше "Октябрськ") і "Чорноморськ" (раніше "Іллічівськ")

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