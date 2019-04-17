Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд змінив назву одеського порту "Южний"

Середа, 17 квітня 2019, 13:05

Кабінет міністрів перейменував морський торговельний порт "Южний" в Одеській області у "Південний".

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду у середу, передає "Інтерфакс-Україна"

За даними агентства, у пояснювальній записці до відповідної постанови наголошується, що це дозволить уникнути застосування в правових актах Кабміну іноземних слів і змішування українського з іншою мовою.

Також повідомляється, що згідно з постановою, у документах Кабміну будуть замінені застарілі назви морпортів "Ольвія" (раніше "Октябрськ") і "Чорноморськ" (раніше "Іллічівськ")

Читайте також: Український Нептун: Як в порту "Південний" будують найбільший зерновий термінал

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що Кабмін планує перейменувати найбільший порт України "Южний" в Одеській області у "Південний".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівОдеська областьпорти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: