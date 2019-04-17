Правительство изменило название одесского порта "Южный"
Среда, 17 апреля 2019, 13:05
Кабинет министров переименовал морской торговый порт "Южный" в Одесской области в "Пивденный".
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина"
По данным агентства, в пояснительной записке к соответствующему постановлению отмечается, что это позволит избежать применения в правовых актах Кабмина иностранных слов и смешивания украинского с другим языком.
Также сообщается, что согласно постановлению, в документах Кабмина будут заменены устаревшие названия морпортов "Ольвия" (ранее "Октябрьск") и "Черноморск" (ранее "Ильичевск")
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Напомним:
- Ранее сообщалось, что Кабмин планирует переименовать крупнейший порт Украины "Южный" в Одесской области в "Пивденный".