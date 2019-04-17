10 фактів про теледебати: Суспільне нагадало по пунктах

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Середа, 17 квітня 2019, 13:25

Суспільний мовник нагадав порядок проведення теледебатів кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

У переліку, який підготував Центр демократії та верховенства права CEDEM,  оприлюдненому 17 квітня, – 10 пунктів.

 

Наголошується зокрема на особистій участі кандидатів, оскільки участь довірених осіб|представників не допускається.

Згідно постанови ЦВК, дебати проводяться за кошти державного бюджету (1 година теледебатів - близько 6 мільйонів гривень) в останню п'ятницю перед днем повторного голосування тобто –19 квітня 2019 року з 20.00 до 21.00 і мають тривати 60 хвилин.

"Прямий ефір: у студії UA:Перший та UA:Українське радіо (інші канали мовлення можуть транслювати безкоштовно)", – йдеться в пункті номер 6.

Жеребкування, щоб визначити, хто із кандидатів виступає першим має відбутися за 10 хвилин до ефіру.

Формат теледебатів: вступне слово кожного кандидата: 5 хвилин, дискусія: 36 хвл безперервного ефірного часу, завершальний виступ кожного кандидата: не більше 5 хвл, репліки кандидатів: не більше 30 секунд (за наявності ефірного часу).

Формат дискусії: запитання кандидата: не більше 1 хвл, відповідь кандидата: не більше 3 хвл, кожен кандидат може поставити 4-5 запитань.

Суспільне нагадує, що у разі присутності лише одного кандидата – йому надається весь ефірний час для передвиборної агітації.

"Якщо кандидати хочуть, окрім національних теледебатів, провести ще й дебати на стадіоні як форму передвиборної агітації – це їхнє повне та беззаперечне право, закон цього не забороняє. Однак, готовність політиків приходити в ефір незалежного ЗМІ – це індикатор політичної зрілості й поваги до громадянського суспільства, поваги до закону", – наголошує мовник.

Нагадаємо:

  • 19 квітня між кандидатами заплановані дебати, але вони досі сперечаються про час і місця їх проведення: Зеленський кличе Порошенка прийти на стадіон о 19:00, а Порошенко хоче провести дебати у студії "Суспільного телебачення" о 20:00.
  • 16 квітня кандидати уклали угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня – і Зеленський вже оголосив про початок поширення квитків на дебати на стадіоні.
  • Переговори щодо формату, регламенту та часу тривають.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019


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