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Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати

Середа, 17 квітня 2019, 00:40
Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати

Кандидат у президенти Володимир Зеленський одноосібно оголосив про початок поширення квитків на дебати із президентом України і кандидатом в президенти Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".

Про це Зеленський заявив через відеозапис опублікований в facebook.

"Дебати 2019 19 квітня о 19.00 – вільний доступ. Поширення квитків починається прямо зараз", – сказав він, звинувативши свого опонента у спробі розділити людей.

У повідомленні до відеозапису вказується, що доступні безкоштовні квитки у фан-зону в центрі стадіону на сайті: https://debaty2019.org.ua

Як зазначається, на одну людину можна зареєструвати 2 безкоштовні квитки.

При цьому залишається незрозумілим, чому про поширення квитків оголошує один з кандидатів і чи будуть ці квитки дійсними для проходу на стадіон 19 квітня.

Також після переговорів штабів кандидатів щодо проведення дебатів відкритим лишалося і питання часу їх початку. Зеленський же вказує, що дебати відбудуться о 19:00. Чи погоджено цей час із штабом Порошенка невідомо.

Наразі під час спроби завантажити сторінку для замовлення квитків сайт не відповідає.

Нікому зі співробітників УП не вдалося отримати квиток з моменту запуску сайту - невідомо, що було причиною цьому - неякісна робота сайту або великий наплив відвідувачів.

Нагадаємо:

  • 19 квітня між кандидатами заплановані дебати, а другий тур виборів відбудеться 21 квітня. 
  • Між штабами кандидатів точиться суперечка щодо місця проведення дебатів.
  • Зокрема, Зеленський кличе Порошенка провести дебати на стадіоні 19 квітня о 19:00, а Порошенко хоче того ж вечора провести офіційні дебати у студії "Суспільного телебачення" о 20:00, як йдеться в постанові ЦВК.
  • Порошенко також пропонував Зеленському провести дебати 19 квітня на стадіоні з 16:00 до 18:00.
  • 11 квітня відбулася перша публічна розмова Петра Порошенка та Володимира Зеленського – у телефонному режимі і зі студії каналу "1+1". Порошенко закликав до серйозного обговорення програм, а Зеленський, як і раніше, кликав його на стадіон на 19 квітня.
  • 14 квітня Петро Порошенко приїхав до НСК "Олімпійський", щоб дебатувати з Володимиром Зеленським але той так і не з'явився.

"Українська правда" у Threads

Теми: дебативибори президента 2019ЗеленськийПорошенко
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