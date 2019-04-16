Порошенко і Зеленський підписали угоду про дебати

Команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня.

Про це на брифінгу 16 квітня розповів речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

"Сьогодні зранку була укладена тристороння угода, яку підписали НСК "Олімпійський", представники виборчих штабів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Це - тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня", - повідомив він.

Пізніше у команді Зеленського УП підтвердили факт підписання угоди й наголосили, що наразі тривають переговори щодо часу, формату та ін.

Медведєв також розповів, що ввечері 16 квітня штаби кандидатів мають продовжити переговори про час і формат дебатів 19 квітня.

"Наші представники збираються обговорювати регламент цих дебатів. Поки що у нас різні бачення: одна сторона налаштована на шоу, інша – на проведення повноцінної дискусії", - сказав Медведєв.

У команді президента запевнили, що Порошенко згоден на дебати на стадіоні, зокрема 19 квітня, але, за словами Медведєва, це має бути "змістовна кількагодинна дискусія, а не феєричне шоу".

Зокрема, він заявив, що команда Зеленського уже звозить на стадіон сценічне обладнання.

"За основу для проведення дебатів має бути взятий той формат проведення дискусії, який прописаний в законі. Це - дебати на базі суспільного телебачення", - додав він.

Медведєв сказав, що Порошенко буде дотримуватися законодавства в частині організації дебатів.

Він наголосив, що відповідальність за безпеку на стадіоні покладається на Нацгвардію і Нацполіцію, адже на "Олімпійський" прийдуть десятки тисяч людей.

Щодо ведучих дебатів, то Медведєв також прогнозує непрості переговори зі штабом Зеленського.

"Нікого поки що не пропонуємо, але звичайно, що ведучі мають бути об’єктивними і неупередженими", - наголосив він.

Водночас, у штабі президента схиляються до того, що на дебатах в ефірі "Суспільного" буде лише Порошенко.

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