Порошенко каже, що його рейтинг зріс до 40%. Соціологи пояснили, у чому нюанс

Заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушицький заявив, що рейтинг з майже 40% підтримкою діючого президента Петра Порошенка, який він сам оприлюднив напередодні, базованний на телефонному опитуванні, яке не можна вважати точним.

Про це повідомляє Громадське.

"Це результати телефонного опитування. Ми не планували публікувати це дослідження, але оскільки документ уже оприлюднено, то ми готуємо точніше пояснення", — сказав Грушицький.

За його словами, цифри із телефонного опитування є менш точними, ніж дослідження шляхом інтерв'ю, за яким між Порошенком і Зеленським розрив у 47% голосів.

"Як показали попередні опитування до першого туру виборів, телефонні опитування є неточними. Оскільки телефони мають більш заможні люди, які будуть голосувати за Порошенка. Мінімальна похибка телефонного опитування складає 5-6%", — пояснив Грушицький відмінності в цифрах телефонного дослідження КМІСу та рейтингів, отриманих шляхом опитування.

Він наголосив, що найважливішим висновком із результатів телефонного опитування є лише "тенденція до зростання рейтингу Порошенка".

Нагадаємо: