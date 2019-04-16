Зеленський випереджає Порошенка на 47% – опитування

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Вівторок, 16 квітня 2019, 13:08

За кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%  опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4%% респондентів.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 9 по 14 квітня, які оприлюднені у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

З кількості респондентів, які збираються голосувати і визначилися з вибором, 72,2% проголосують за Зеленського і 25,4% - за Порошенка, а 2,4% хочуть зіпсувати бюлетень.

 

Із загальної кількості опитаних 48,4% українців проголосували б за Зеленського і 17% - за чинного главу держави, якби другий тур президентських виборів проходив зараз.

При цьому 17,9% заявили, що не визначились з вибором, 1,6% - що мають намір зіпсувати бюлетень, 6,3% не мають наміру брати участь в голосуванні, а 8,8% відмовилися відповідати на запитання.

Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респондентів у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому ступені, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

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Хто їх вибрав, або Як виглядає виборець Зеленського і Порошенка

Нагадаємо:

  • Результати першого соціологічного опитування, оприлюдненого Соціологічною групою "Рейтинг" після 1 туру, показували електоральний розклад 71,4% проти 28,6% на користь Зеленського.

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Теми: вибори президента 2019 соціологія


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