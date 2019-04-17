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Порошенко говорит, что его рейтинг вырос до 40%. Социологи объяснили, в чем нюанс

Среда, 17 апреля 2019, 14:03

Заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушицкий заявил, что рейтинг с почти 40% поддержкой действующего президента Петра Порошенко, который он сам обнародовал накануне, базированный на телефонном опросе, который нельзя считать точным.

Об этом сообщает Громадское.

"Это результаты телефонного опроса. Мы не планировали публиковать это исследование, но поскольку документ уже обнародован, то мы готовим точные объяснения", - сказал Грушицкий.

По его словам, цифры с телефонного опроса менее точные, чем исследования путем интервью, по которым между Порошенко и Зеленским разрыв в 47% голосов.

"Как показали предварительные опросы до первого тура выборов, телефонные опросы являются неточными. Поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Порошенко. Минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5-6%", - пояснил Грушицкий различия в цифрах телефонного исследования КМИС и рейтингов, полученных путем опроса.

Он отметил, что важнейшим выводом из результатов телефонного опроса является лишь "тенденция к росту рейтинга Порошенко".

Напомним

  • Вечером 16 апреля Петр Порошенко сообщил, что по социологическим данным, около 60% готовы поддержать Владимира Зеленского, а 40% - поддерживают его и он будет бороться за голоса тех 60%, которые планируют голосовать за его оппонента.
  • Вместе с тем, КМИС обнародовали рейтинг перед вторым туром, где отмечалось, что 72,2% опрошенных, которые определились и пойдут на выборы, планируют голосовать за Зеленского, а 25,4% - за Порошенко.

Темы: Порошенковыборы президента 2019опрос
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