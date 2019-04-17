Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Москва передала Минску предложения по дальнейшей интеграции стран, поскольку Белоруссия остается для России ближайшим партнером.
Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет российский ТАСС.
"В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Белоруссии разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции", - сказал он.
По словам Медведева, Белоруссия остается для РФ ближайшим партнером.
Премьер России сообщил, что Минск "определяется, что для них является приемлемым, что менее приемлемым".
Медведев заявил, что "контакты продолжаются, работают ведомства", однако пока никакие решения не пересмотрены и не отменены.
"Мы и дальше будем развивать наше сотрудничество, но при этом мы должны, естественно, помнить, что такое сотрудничество должно быть, в конечном счете, взаимовыгодно", - сказал Медведев.
Глава правительства РФ добавил, что переговоры с Минском продолжаться по всем направлениям, "начиная от сотрудничества в промышленной сфере и заканчивая работой на рынках третьих стран".
Нагадаємо:
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- У Мінську подібні заяви назвали маренням "відставних службовців".
- 19 грудня президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь.
- Після цього голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі.
- Потім прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв створив робочу групу з інтеграції Росії і Білорусі.
- На Заході вважають, що Путін, якому при владі залишилося не більше 5 років, шукає шляхи забезпечення свого подальшого впливу шляхом створення більш тісного союзу з сусідньою Білоруссю.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що як і раніше підтримує ідею створення союзної держави з Росією, однак у двох країн повинні бути рівні умови.