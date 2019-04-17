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Порошенко: Тарифи не залежать від президента, але поки вони не зростуть

Середа, 17 квітня 2019, 15:24

Президент Петро Порошенко заявив, що був би радий знизити тарифи, але це не в компетенції глави держави.

Про це він сказав на зустрічі з представниками ініціативи "Виборча Рада UA" та коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ" у відповідь на запитання про тарифи.

"Я відповім на "провокацію" абсолютно чітко: я разом із українським народом вимагаю зниження тарифів – тим більше, що від президента це аж ніяк не залежить. Ну, якщо народ хоче – треба це робити", – сказав Порошенко, сміючись.

"А тепер серйозна відповідь. Зараз для цього ринок – не президент, не прем’єр, не НАК "Нафтогаз", а ринок – створив необхідні умови, бо і спотові контракти, і контракти на хабах у Європі дозволяють нам точно не підвищувати в травні тарифи", – додав він

Порошенко нагадав: "Нас лякали:тим, що в травні тариф буде 10, 11, 12 – побачите! От побачите, не буде. А вони брехали".

"На сьогодні уряд готовий, але я не хочу забирати ні хліб, ні роботу уряду. Вони самі мають повідомляти і приємні речі. Хоча мені напередодні виборів сказати б: це я зробив… Це не так", – заявив чинний президент.

Порошенко додав, що призначення чи відставка Андрія Коболєва з керівної посади  НАК "Нафтогаз" – це не компетенція президента.

"Я почув, що є пропозиція перерахувати тарифи. Уряд – власник НАК "Нафтогаз", уряд затверджує фінансовий план. Працює там рада незалежних директорів, із якими уряд  знаходить компроміс. І я був дуже щасливий, що якщо ціни дешевші на зовнішніх ринках, українці мають платити менше", – заявив він

"Це не входить у протиріччя з моєю стратегією не бути популістом, бо є абсолютно чітке обґрунтування", – наголосив Порошенко.

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Нагадаємо:

  • 39,1% українців, опитаних у квітні Київським міжнародним інститутом соціології, вважають, що у перші 100 днів роботи новий президент повинен знизити тарифи на комунальні послуги. Цю потребу респонденти озвучували найчастіше.
  • До першого туру виборів президента, який пройшов 31 березня, тема високих тарифів була "коником" кандидатів Юлії Тимошенко й Олега Ляшка.
  • Шоумен Володимир Зеленський у лютому теж зачепив тему тарифів на комуналку, обговоривши її з експертами.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: тарифиПорошенковибори президента 2019
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