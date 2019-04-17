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Порошенко: Тарифы не зависят от президента, но пока они не вырастут

Среда, 17 апреля 2019, 15:24

Президент Петр Порошенко заявил, что был бы рад снизить тарифы, но это не в компетенции главы государства.

Об этом он сказал на встрече с представителями инициативы "Виборча Рада UA" и коалиции общественных организаций "Реанимационный пакет реформ" в ответ на вопрос о тарифах.

"Я отвечу на "провокацию" абсолютно четко: я вместе с украинским народом требую снижения тарифов – тем более, что от президента это отнюдь не зависит. Ну, если народ хочет – надо это делать", – сказал Порошенко, смеясь.

"А теперь серьезный ответ. Сейчас для этого рынок – не президент, не премьер, не НАК "Нафтогаз", а рынок – создал необходимые условия, потому что и спотовые контракты, и контракты на хабах в Европе позволяют нам точно не повышать в мае тарифы", – добавил он

Порошенко напомнил: "Нас пугали: тем, что в мае тариф будет 10, 11, 12 – увидите! Вот увидите, не будет. А они лгали".

"На сегодняшний день правительство готово, но я не хочу забирать ни хлеб, ни работу правительства. Они сами должны сообщать и приятные вещи. Хотя мне накануне выборов сказать бы: это я сделал... Это не так", – заявил действующий президент.

Порошенко добавил, что назначение или отставка Андрея Коболева с руководящей должности в НАК "Нафтогаз" – это не компетенция президента.

"Я услышал, что есть предложение пересчитать тарифы. Правительство – собственник НАК "Нафтогаз", правительство утверждает финансовый план. Работает там совет независимых директоров, с которыми правительство находит компромисс. И я был очень счастлив, чтобы, если цены дешевле на внешних рынках, украинцы платили бы меньше", – заявил он.

"Это не входит в противоречие с моей стратегией не быть популистом, поскольку есть совершенно четкое обоснование", – подчеркнул Порошенко.

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Напомним:

  • 39,1% украинцев, опрошенных в апреле Киевским международным институтом социологии, считают, что в первые 100 дней работы новый президент должен снизить тарифы на коммунальные услуги. Эту потребность респонденты озвучивали чаще всего.
  • До первого тура выборов президента, который прошел 31 марта, тема высоких тарифов была "коньком" кандидатов Юлии Тимошенко и Олега Ляшко.
  • Шоумен Владимир Зеленский в феврале тоже затронул тему тарифов на коммуналку, обсудив ее с экспертами.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: тарифыПорошенковыборы президента 2019
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