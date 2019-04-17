Порошенко заявив, що питання судів над корупціонерами не до нього

Президент і кандидат на пост глави держави Петро Порошенко заявив, що не може телефонним дзвінком впливати на рішення судів у справах корупціонерів, бо це не повноваження президента.

Про це він сказав 17 квітня під час зустрічі з представниками громадянського суспільства.

"Я не кат і не суддя, і в повноваженнях президента, принаймні, президента Петра Порошенка, немає права дзвінком телефону судді запроторювати за грати. Те, що від мене вимагають. Я якраз проти цього боровся", - сказав Порошенко.

За його словами, несправедливо, що судовій владі і антикорупційній структурі, створили всі умови, а винним у тому, що не сидять у в’язницях корупціонери, називають Порошенка.

Порошенко заявив, що також хоче бачити перші вироки над корупціонерами.

"Питання, чому корупціонери не сидять, у мене таке ж саме до керівників антикорупційних структур. Просто не за адресою (питання – ред.)", - відповів він.

Порошенка також обурює, що в Україні по три роки тривають безрезультатні розслідування.

"Перше, що у нас роблять детективи, прокурори – біжать на прес-конференції, бо вони борються за свій особистий рейтинг, а в результаті вони знищують справи і відповідні структури", - вважає Порошенко.

У зв’язку з перезавантаженням судів першої інстанції, за словами Порошенка, в Україні створили Антикорупційний суд.

Порошенко вважає, що ВРП та ВККС працює ефективно, тому що спрацювало оперативно в питанні створення Антикорсуду.

За його словами, якщо зараз проводити перезавантаження ВККС, ВРП – це паралізує судову систему.

"У нас ще є подання до Конституційного суду, яке взагалі прагне анулювати судову реформу і повернути всіх старих суддів. Це величезна небезпека", - повідомив Порошенко про спробу повернення "порядків часів Януковича".

Тоді, за словами Порошенка, можна буде штампувати вироки за дзвінком, а засуджених одразу розстрілювати.

"А може і судів тоді не треба. У нас можна буде створити трійки НКВС і прямо по трійкам штампувати вироки, і прямо там же і розстрілювати. Народ плескати буде", - сказав президент.

Читайте також: Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського

Нагадаємо: