Порошенко заявил, что вопрос судов над коррупционерами не к нему

Президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что не может телефонным звонком влиять на решения судов по делам коррупционеров, потому что это не полномочия президента.

Об этом он сказал 17 апреля во время встречи с представителями гражданского общества.

"Я не палач и не судья, и в полномочиях президента, по крайней мере, президента Петра Порошенко, не вправе звонком телефона судьи сажать за решетку. То, что от меня требуют. Я как раз против этого боролся", - сказал Порошенко.

По его словам, несправедливо, что судебной власти и антикоррупционной структуре, создали все условия, а виновным в том, что не сидят в тюрьмах коррупционеры, называют Порошенко.

Он заявил, что также хочет видеть первые приговоры над коррупционерами.

"Вопрос, почему коррупционеры не сидят, у меня такой же к руководителям антикоррупционных структур. Просто не по адресу (вопрос - ред.)", - ответил он.

Порошенко также возмущает, что в Украине по три года продолжаются безрезультатные расследования.

"Первое, что у нас делают детективы, прокуроры - бегут на пресс-конференции, так как они борются за свой личный рейтинг, а в результате они уничтожают дела и соответствующие структуры", - считает Порошенко.

В связи с перезагрузкой судов первой инстанции, по словам Порошенко, в Украине создали Антикоррупционный суд.

Порошенко считает, что ВРП и ВККС работает эффективно, потому что сработала оперативно в вопросе создания Антикорсуда.

По его словам, если сейчас еще одна перезагрузка ВККС, ВРУ - парализует судебную систему.

"У нас еще есть представление в Конституционный суд, которое вообще стремится аннулировать судебную реформу и вернуть всех старых судей. Это огромная опасность", - сообщил Порошенко о попытке возвращения "порядков времен Януковича".

Тогда, по словам Порошенко, можно будет штамповать приговоры по звонку, а осужденных сразу расстреливать.

"А может и судов тогда не надо. У нас можно будет создать тройки НКВД и прямо по тройкам штамповать приговоры, и прямо там же и расстреливать. Народ хлопать будет", - сказал президент.