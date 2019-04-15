У Порошенка кажуть, що не можуть притягти Гладковського "за шкірку" до в’язниці
У виборчому штабі президента Петра Порошенка стверджують, що кандидат на пост глави держави не може впливати на слідство у справі про розкрадання в оборонці колишнього бізнес-партнера президента Олега Гладковського чи притягти його "за шкірку" до в’язниці.
Про це 15 квітня заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.
"Президент не може взяти Гладковського за шкірку і привести його до в’язниці. Те, що він міг зробити, він зробив. Він особисто звернувся до Національного антикорупційного бюро, до органу в якого репутація абсолютно незалежна від президента", - сказав він.
За його словами, справа підслідна НАБУ, тому Порошенко туди і звернувся. Також Медведєв порадив звертатися до НАБУ, щоб дізнатися про перебіг розслідування.
"Крім того президент, щоб у Гладковського не було впливу на слідство, звільнив його з усіх посад", - додав Медведєв.
Речник штабу кандидата додав, що президент призначив наступником Гладковського "людину з бездоганною репутацією" Сергія Кривоноса, який балотувався на виборах президента у 2019 році, але знявся на користь Порошенка.
Медведєв дорікнув опоненту Порошенка в другому турі Володимиру Зеленському словами, що "президент не цар" і порадив ознайомитися з повноваженнями глави держави, відповівши на останнє відеозвернення.
"Більше президент у цій історії не може зробити нічого. І якби Зеленський вивчав повноваження президента, все-таки не завадило хоча б поцікавитися, якщо ти претендуєш на цю посаду, яка в тебе сфера відповідальності, які в тебе можливості. І знати, що президент не цар, що навіть ставши президентом, ти можеш не все", - додав він.
Також Медведєв заявив, що кошти, які Порошенку виплатить BBC, він віддасть на благодійність.
4 березня Порошенко звільнив Олега Гладковського. Рішення про його звільнення президент прийняв після опублікування розслідування про розкрадання в оборонній сфері, де фігурує син Гладковського - Ігор. Також журналісти опублікували інформацію про відкат Гладковському-старшому.
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Нагадаємо:
- Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенко є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.
- 15 квітня шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський звернувся до свого опонента на виборах і чинного глави держави Петра Порошенка з вимогою посадити вбивць Катерини Гандзюк, звільнити українських моряків з полону РФ і припинити "бігати по каналах".
- Перший тур президентських виборів пройшов 31 березня. За його результатами до другого туру вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
- Другий тур виборів відбудеться 21 квітня, а 19 квітня між ними заплановані дебати.
- Згідно з результатами опитувань, за кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4% респондентів, які визначилися з вибором і точно підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 28,6% опитаних українців.
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