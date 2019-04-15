У Порошенка кажуть, що не можуть притягти Гладковського "за шкірку" до в’язниці

19472 перегляди
Понеділок, 15 квітня 2019, 18:17

У виборчому штабі президента Петра Порошенка стверджують, що кандидат на пост глави держави не може впливати на слідство у справі про розкрадання в оборонці колишнього бізнес-партнера президента Олега Гладковського чи притягти його "за шкірку" до в’язниці.

Про це 15 квітня заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

"Президент не може взяти Гладковського за шкірку і привести його до в’язниці. Те, що він міг зробити, він зробив. Він особисто звернувся до Національного антикорупційного бюро, до органу в якого репутація абсолютно незалежна від президента", - сказав він.

За його словами, справа підслідна НАБУ, тому Порошенко туди і звернувся. Також Медведєв порадив звертатися до НАБУ, щоб дізнатися про перебіг розслідування.

"Крім того президент, щоб у Гладковського не було впливу на слідство, звільнив його з усіх посад", - додав Медведєв.

Речник штабу кандидата додав, що президент призначив наступником Гладковського "людину з бездоганною репутацією" Сергія Кривоноса, який балотувався на виборах президента у 2019 році, але знявся на користь Порошенка. 

Медведєв дорікнув опоненту Порошенка в другому турі Володимиру Зеленському словами, що "президент не цар" і порадив ознайомитися з повноваженнями глави держави, відповівши на останнє відеозвернення.

"Більше президент у цій історії не може зробити нічого. І якби Зеленський вивчав повноваження президента, все-таки не завадило хоча б поцікавитися, якщо ти претендуєш на цю посаду, яка в тебе сфера відповідальності, які в тебе можливості. І знати, що президент не цар, що навіть ставши президентом, ти можеш не все", - додав він.

Також Медведєв заявив, що кошти, які Порошенку виплатить BBC, він віддасть на благодійність.

4 березня Порошенко звільнив Олега Гладковського. Рішення про його звільнення президент прийняв після опублікування розслідування про розкрадання в оборонній сфері, де фігурує син Гладковського - Ігор. Також журналісти опублікували інформацію про відкат Гладковському-старшому. 

Читайте також: Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського

Нагадаємо: 

  • Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенко є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.
  • 15 квітня шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський звернувся до свого опонента на виборах і чинного глави держави Петра Порошенка з вимогою посадити вбивць Катерини Гандзюк, звільнити українських моряків з полону РФ і припинити "бігати по каналах".
  • Перший тур президентських виборів пройшов 31 березня. За його результатами до другого туру вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня, а 19 квітня між ними заплановані дебати.
  • Згідно з результатами опитувань, за кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4%  респондентів, які визначилися з вибором і точно підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 28,6% опитаних українців.

Альона Мазуренко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Гладковський Порошенко вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський до Порошенка: ви маріонетка Свинарчука чи він ваша маріонетка? 31 березня 2019, 23:11
Поліція каже, що у сутичці з "Нацкорпусом" постраждав лише телефон 19 березня 2019, 19:56
"Нацкорпус" сходив під АП, закидав будівлю свинями 16 березня 2019, 13:49
Усі новини
Головні новини
Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати
Порошенко: "Нормандська четвірка" домовиться про виведення російських військ
"1+1" подав на Порошенка в суд, вимагає мільйон
Стало відомо, хто очолить податкову і митницю
Усі новини
Фото

10 картинок про те, що трапляється в душі з кожним

дослідження

Чому у деяких людей постійно холодні руки

здоров'я

Вагітність: коли робити тест та з якого дня рахувати тижні