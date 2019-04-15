У Порошенка кажуть, що не можуть притягти Гладковського "за шкірку" до в’язниці

У виборчому штабі президента Петра Порошенка стверджують, що кандидат на пост глави держави не може впливати на слідство у справі про розкрадання в оборонці колишнього бізнес-партнера президента Олега Гладковського чи притягти його "за шкірку" до в’язниці.

Про це 15 квітня заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

"Президент не може взяти Гладковського за шкірку і привести його до в’язниці. Те, що він міг зробити, він зробив. Він особисто звернувся до Національного антикорупційного бюро, до органу в якого репутація абсолютно незалежна від президента", - сказав він.

За його словами, справа підслідна НАБУ, тому Порошенко туди і звернувся. Також Медведєв порадив звертатися до НАБУ, щоб дізнатися про перебіг розслідування.

"Крім того президент, щоб у Гладковського не було впливу на слідство, звільнив його з усіх посад", - додав Медведєв.

Речник штабу кандидата додав, що президент призначив наступником Гладковського "людину з бездоганною репутацією" Сергія Кривоноса, який балотувався на виборах президента у 2019 році, але знявся на користь Порошенка.

Медведєв дорікнув опоненту Порошенка в другому турі Володимиру Зеленському словами, що "президент не цар" і порадив ознайомитися з повноваженнями глави держави, відповівши на останнє відеозвернення.

"Більше президент у цій історії не може зробити нічого. І якби Зеленський вивчав повноваження президента, все-таки не завадило хоча б поцікавитися, якщо ти претендуєш на цю посаду, яка в тебе сфера відповідальності, які в тебе можливості. І знати, що президент не цар, що навіть ставши президентом, ти можеш не все", - додав він.

Також Медведєв заявив, що кошти, які Порошенку виплатить BBC, він віддасть на благодійність.

4 березня Порошенко звільнив Олега Гладковського. Рішення про його звільнення президент прийняв після опублікування розслідування про розкрадання в оборонній сфері, де фігурує син Гладковського - Ігор. Також журналісти опублікували інформацію про відкат Гладковському-старшому.

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