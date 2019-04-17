Порошенко вже витратив вдвічі більше за Зеленського на другий тур

Проміжні фінансові звіти кандидатів у президенти свідчать про те, що протягом 5 днів другого туру Петро Порошенко вклав у виборчу кампанію 100 мільйонів гривень, а його опонент Володимир Зеленський – 44,6 мільйона.

Про це 17 квітня повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

Зокрема, НАЗК опублікувало проміжні фінансові звіти кандидатів про надходження й витрати з 7 до 13 квітня. Дані звіти не є вичерпними, адже обидва кандидати не подавали остаточних звітів за перший і другий тур виборів.

Відзначається, що Порошенко, як і в першому турі, фінансує свою виборчу кампанію самостійно.

Згідно зі звітом, він вклав у кампанію ще 100 мільйонів гривень. У русі повідомляють, що з урахуванням першого туру, Порошенко витратив на кампанію уже понад півмільярда гривень.

Кампанію Зеленського у другому турі на 100% фінансувала партія "Слуга народу".

"Загалом у період від 7 до 13 квітня вона переказала у виборчий фонд Зеленського 45 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

За обидва тури виборів Зеленський офіційно назбирав близько 147 мільйонів.

За 5 днів кампанії у Зеленського витратили майже всі зібрані кошти (крім 8,5 тисяч гривень), а в Порошенка залишилося 2,9 мільйона.

Серед витрат, обоє кандидатів сплатили по 16 мільйонів гривень за телерекламу на ТРК "Україна".

Загалом, у другому турі Зеленський і Порошенко більшість грошей віддають на телерекламу.

Також Порошенко заплатив 540,17 тисячі гривень ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" за ведення там передвиборчої агітації.

Чесно відзначає, що, ймовірно, це була оплата за захід з його участю 14 квітня.

Повідомляється, що про витрати між 19 та 31 березня, кандидати, які вийшли до II туру, звітуватимуть уже після виборів. У цих звітах буде інформація про видатки кандидатів від 14 до 21 квітня.

Нагадаємо: