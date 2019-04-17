Порошенко уже потратил вдвое больше Зеленского на второй тур

Промежуточные финансовые отчеты кандидатов в президенты свидетельствуют о том, что в течение 5 дней второго тура Петр Порошенко вложил в избирательную кампанию 100 млн гривен, а его оппонент Владимир Зеленский - 44,6 миллиона.

Об этом 17 апреля сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

В частности, НАПК опубликовало промежуточные финансовые отчеты кандидатов о поступлениях и расходах с 7 по 13 апреля. Данные отчеты не являются исчерпывающими, ведь оба кандидата не подадут окончательные отчеты после выборов.

Отмечается, что Порошенко, как и в первом туре, финансирует свою избирательную кампанию самостоятельно.

Согласно отчету, он вложил в кампанию еще 100 млн гривен. В движении сообщают, что с учетом первого тура, Порошенко потратил на кампанию уже более полумиллиарда гривен.

Кампанию Зеленского во втором туре на 100% финансировала партия "Слуга народа".

"Всего в период с 7 по 13 апреля партия пересказала в избирательный фонд Зеленского 45 млн гривен", - говорится в сообщении.

За оба тура выборов Зеленский официально собрал около 147 млн гривен.

За 5 дней кампании в Зеленского потратили почти все собранные средства (кроме 8500 гривен), а у Порошенко осталось 2,9 миллиона.

Среди расходов, оба кандидата оплатили по 16 млн гривен за телерекламу на ТРК "Украина".

В общем, во втором туре Зеленский и Порошенко большинство денег отдают на телерекламу.

Также Порошенко заплатил 540,17 тысяч гривен ГП "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" за ведение там предвыборной агитации.

Чесно отмечает, что, вероятно, это была оплата за мероприятие с его участием 14 апреля.

Сообщается, что о расходах между 19 и 31 марта, кандидаты, которые вышли ко II туру, будут отчитываться уже после выборов. В этих отчетах будет информация о расходах кандидатов от 14 до 21 апреля.

Напомним: