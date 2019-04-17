День на Донбасі: Бойовики зосередили атаки на сході зони ООС

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Середа, 17 квітня 2019, 18:54

Протягом середи окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню, із них двічі – із застосуванням забороненого "Мінськом" озброєння.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - уточнює він.

За даними військових, бойовики вели вогонь по позиціях українських підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля Миколаївки, Водяного, Пісків, Лебединського, Широкиного і в районі Новоселівки Другої.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі зазначили, що на ворожі провокації підрозділи ОС "дали адекватну відповідь", ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас


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