День на Донбассе: Боевики сосредоточили атаки на востоке зоны ООС

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Среда, 17 апреля 2019, 18:54

В течение среды оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - уточняет он.

По данным военных, боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, враг открывал огонь по позициям Объединенных сил у Николаевки, Водяного, Песков, Лебединского, Широкино и в районе Новоселовки Второй.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что на вражеские провокации подразделения ОС "дали адекватный ответ", ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс


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