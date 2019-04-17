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"Шахтар" пробився до фіналу Кубка України, де гратиме з командою Першої Ліги

Середа, 17 квітня 2019, 20:32

Команда Першої Ліги ФК "Інгулець" з смт Петрово пробилася до фіналу Кубка України і буде представляти країну в наступному сезоні в єврокубках.

У середу, 17 квітня, у півфінальному матчі турніру "Інгулець" з рахунком 2:1 здолав луганську "Зорю".

На 16-й хвилині цього матчу Євгеній Запорожець відкрив рахунок у зустрічі. На 39-й хвилині Артем Щедрий подвоїв рахунок у матчі. "Зоря" зуміла відповісти лише одним м`ячем, який наприкінці першого тайму забив Юрій Чеберко.

Варто додати, що "Інгулець" стане першою в історією українського футболу командою з Першої Ліги, що буде грати у фіналі національного Кубку.

В іншому півфінальному матчі "Шахтар" з рахунком 2:0 переграв ще одну команду Першої Ліги - "Дніпро-1".

Увесь матч "Шахтар" провів на половині поля "Дніпра-1", але пробити ворота господарів зуміли лише наприкінці гри. Футболістам "Дніпра-1" вдавалося на самовіддачі добре грати в захисті, а ось в нападі у дніпровців особливо нічого не виходило.

Перший гол "Шахтаря" на 86-й хвилині забив ударом головою Дентнінью після пасу від Манора Соломона. У доданий арбітром час з лінії штрафного пробив Соломон, і м`яч зрикошетив від захисника і залетів у верхній кут воріт "Дніпра-1" - 2:0.

Отже, у фіналі Кубка України 15 травня у Запоріжжі зустрінуться "Шахтар" та "Інгулець".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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