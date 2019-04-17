"Шахтер" пробился в финал Кубка Украины, где сыграет с командой Первой Лиги

Команда Первой Лиги ФК "Ингулец" из пгт Петрово пробилась в финал Кубка Украины и будет представлять страну в следующем сезоне в еврокубках.

В среду, 17 апреля, в полуфинальном матче турнира "Ингулец" со счетом 2:1 одолел луганскую "Зарю".

На 16-й минуте этого матча Евгений Запорожец открыл счет во встрече. На 39-й минуте Артем Щедрый удвоил счет в матче. "Заря" сумела ответить лишь одним мячом, который в конце первого тайма забил Юрий Чеберко.

Стоит добавить, что "Ингулец" станет первой в истории украинского футбола командой из Первой Лиги, что будет играть в финале национального Кубка.

В другом полуфинальном матче "Шахтер" со счетом 2:0 переиграл еще одну команду Первой Лиги - "Днепр-1".

Весь матч "Шахтер" провел на половине поля "Днепра-1", но пробить ворота хозяев сумели лишь в конце игры. Футболистам "Днепра-1" удавалось на самоотдачи хорошо играть в защите, а вот в нападении у днепровцев особо ничего не получалось.

Первый гол "Шахтера" на 86-й минуте забил ударом головой Дентнинью после паса от Манора Соломона. В добавленное арбитром время с линии штрафной пробил Соломон, и мяч срикошетил от защитника и залетел в верхний угол ворот "Днепра-1" - 2:0.

Итак, в финале Кубка Украины 15 мая в Запорожье встретятся "Шахтер" и "Ингулец".