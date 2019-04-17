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Нацрада поінформує ЦВК про ознаки порушення на "1+1": забагато Зеленського

Середа, 17 квітня 2019, 21:05

Національна рада провела моніторинг телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" і виявила, що після реєстрації Володимира Зеленського як кандидата у президенти, його присутність на каналі становила 14% від загального обсягу і щодо нього не було жодних критичних матеріалів.

Про це йдеться у повідомленні Нацради.

"Проекти "Вечірній квартал", "МультиБарбара", телевізійні серіали "Слуга народу", "Слуга народу-2", "Слуга народу-3" тощо містять матеріали (висловлювання, дії), які з використанням гострої політичної сатири і художніх засобів мають ознаки маніпулятивного характеру", - зазначають у відомстві.

Водночас, у цей період на каналі Коломойського Нацрада не зафіксувала жодного критичного матеріалу чи інформації про Зеленського.

Тональність висвітлення інформації про нього в інформаційних передачах та інших проектах на каналі була тільки позитивною.

"Зокрема, цьому кандидатові переважно надавалася можливість особисто висловлюватися (у передачах "ТСН", "Право на владу" тощо). Водночас інформація про чинного Президента і кандидата на пост Глави держави Петра Порошенка подавалася у вигляді коментарів журналістів каналу або запрошених гостей чи експертів переважно в негативній тональності", - зауважуть у Нацраді.

Також у період виборчої кампанії на телеканалі "1+1" у передачі "ЧистоNews" у саркастичному, негативному світлі подається інформація про всіх кандидатів у президенти, крім Зеленського.

Відомство зафіксувало, як на "1+1" показали документальний фільм "Рейган", де Президента США Рональда Рейгана українською мовою озвучив кандидат у президенти Володимир Зеленський.

Також телеканал показав серіал "Слуга народу – 3", у якому висловлювання головного героя  дублюють тези передвиборної програми Зеленського і мають ознаки передвиборної агітації в значенні виборчого законодавства України (стаття 58 Закону України "Про вибори Президента України").

"Таким чином, результати моніторингу ефіру ТОВ "ТРК "Студія 1+1" стосовно висвітлення виборчого процесу свідчать про виявлення ознак порушень положень статті 3, статті 561 та статті 57 зазначеного Закону", - підсумували у Нацраді.

До подібних висновків дійшли й у Всеукраїнській громадській організації "Комітет виборців України".

"Національна рада звернеться до каналу за поясненням, як він трактує цю ситуацію та повідомить Центральну виборчу комісію про ознаки порушення ТОВ "ТРК "Студія "1+1" статей 3,  561, 57 та 58 Закону України "Про вибори Президента України", оскільки про всі виявлені ознаки порушень в ефірі телерадіоорганізацій регулятор інформує ЦВК", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

  • Перший тур президентських виборів відбувся 31 березня.
  • За його результатами до другого туру вийшли шоумен Володимир зеленський та чинний президент Петро Порошенко.
  • Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.
  • 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: НацрадаЗМІЗеленськийвибори президента 2019
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