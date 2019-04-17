Нацсовет проинформирует ЦИК о признаках нарушения на "1+1": слишком много Зеленского

Национальный совет провел мониторинг телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" и обнаружил, что после регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты, его присутствие на канале составляло 14% от общего объема, и о нем не было никаких критических материалов.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета.

"Проекты "Вечерний квартал" ,"МультиБарбара", телевизионные сериалы "Слуга народа" ,"Слуга народа-2","Слуга народа-3" и т.д. содержат материалы (высказывания, действия), которые с использованием острой политической сатиры и художественных средств имеют признаки манипулятивного характера", - отмечают в ведомстве.

В то же время, в этот период на канале Коломойского Нацсовет не зафиксировал ни одного критического материала или информации о Зеленском.

Тональность освещения информации о нем в информационных передачах и других проектах на канале была только положительной.

"В частности, этому кандидату преимущественно предоставлялась возможность лично высказываться (в передачах "ТСН","Право на власть" и т.д.). В то же время информация о действующем президенте и кандидате на пост главы государства Петре Порошенко подавалась в виде комментариев журналистов канала или приглашенных гостей или экспертов преимущественно в негативной тональности", - заметили в Нацсовете.

Также в период избирательной кампании на телеканале "1+1" в передаче "ЧистоNews" в саркастическом, негативном свете подается информация обо всех кандидатах в президенты, кроме Зеленского.

Ведомство зафиксировало, как на "1+1" показали документальный фильм "Рейган", где президента США Рональда Рейгана на украинском языке озвучил кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Также телеканал показал сериал "Слуга народа - 3", в котором высказывания главного героя дублируют положения предвыборной программы Зеленского и имеют признаки предвыборной агитации в смысле избирательного законодательства Украины (статья 58 Закона Украины "О выборах Президента Украины").

"Таким образом, результаты мониторинга эфира ООО "ТРК" Студия 1+1" относительно освещения избирательного процесса свидетельствуют об обнаружении признаков нарушений положений статьи 3, статьи 561 и статьи 57 указанного Закона", - подытожили в Нацсовете.

К подобным выводам пришли и во Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

"Национальный совет обратится к каналу за объяснениями, как он трактует эту ситуацию и сообщит Центральную избирательную комиссию о признаках нарушения ООО "ТРК" Студия "1+1" статьи 3, 561, 57 и 58 Закона Украины "О выборах Президента Украины", поскольку обо всех обнаруженных признаках нарушений в эфире телерадиоорганизаций регулятор информирует ЦИК", - добавили в ведомстве.

Напомним: