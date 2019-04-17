У Донецьку демонтують кафе "Сєпар" і хочуть побудувати меморіал Захарченку

Бойовики збираються демонтувати будівлю кафе "Сєпар" у центрі окупованого Донецька, де внаслідок вибуху загинув ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко.

Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на адміністрацію нового ватажка ОРДО Дениса Пушиліна.

Планується, що на місці кафе з’явиться меморіальний комплекс на честь вбитого бойовика.

Терміни початку робіт не уточнюються.

В ОРДО проводять онлайн-голосування і пропонують обрати один із шести варіантів меморіального комплексу.

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