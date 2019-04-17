У Донецьку демонтують кафе "Сєпар" і хочуть побудувати меморіал Захарченку

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Середа, 17 квітня 2019, 22:24

Бойовики збираються демонтувати будівлю кафе "Сєпар" у центрі окупованого Донецька, де внаслідок вибуху загинув ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко.

Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на адміністрацію нового ватажка ОРДО Дениса Пушиліна.

Планується, що на місці кафе з’явиться меморіальний комплекс на честь вбитого бойовика.

Терміни початку робіт не уточнюються.

В ОРДО проводять онлайн-голосування і пропонують обрати один із шести варіантів меморіального комплексу.

 
 
 
 
 

Нагадаємо:

  • 31 серпня 2018 року у донецькому кафе "Сєпар" внаслідок вибуху загинув ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко.
  • На екстреному засіданні "уряду" бойовиків ОРДО призначили тимчасово виконуючим обов'язки ватажка терористів так званого "першого віце-прем'єра" Дмитра Трапезнікова. Але невдовзі "народна рада ДНР" призначила в.о. ватажка замість убитого Захарченка голову "парламенту" Дениса Пушиліна.
  • Пушилін звільнив одразу всіх прибічників Захарченка і тих, хто претендував на місце ватажка "ДНР". У владі Пушиліна не знайшлося місця і Трапезнікову, котрий перебував з ним у дружніх стосунках.
  • 24 вересня 2018 року Служба безпеки України оприлюднила переговори бойовиків ОРДО, які борються за владу в "ДНР" після смерті Захарченка. В СБУ зазначали, що розмови бойовиків свідчать про повну залежність так званого "вищого керівництва ДНР" від рішень "куратора від Кремля" Суркова.
  • Згодом СБУ оприлюднила аудіозапис із доказами підготовки так званим головою "Народної Ради ДНР" Денисом Пушиліним усунення Захарченка. 

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Теми: ОРДЛО Захарченко


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