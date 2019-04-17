У Донецьку демонтують кафе "Сєпар" і хочуть побудувати меморіал Захарченку
Бойовики збираються демонтувати будівлю кафе "Сєпар" у центрі окупованого Донецька, де внаслідок вибуху загинув ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко.
Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на адміністрацію нового ватажка ОРДО Дениса Пушиліна.
Планується, що на місці кафе з’явиться меморіальний комплекс на честь вбитого бойовика.
Терміни початку робіт не уточнюються.
В ОРДО проводять онлайн-голосування і пропонують обрати один із шести варіантів меморіального комплексу.
Нагадаємо:
- 31 серпня 2018 року у донецькому кафе "Сєпар" внаслідок вибуху загинув ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко.
- На екстреному засіданні "уряду" бойовиків ОРДО призначили тимчасово виконуючим обов'язки ватажка терористів так званого "першого віце-прем'єра" Дмитра Трапезнікова. Але невдовзі "народна рада ДНР" призначила в.о. ватажка замість убитого Захарченка голову "парламенту" Дениса Пушиліна.
- Пушилін звільнив одразу всіх прибічників Захарченка і тих, хто претендував на місце ватажка "ДНР". У владі Пушиліна не знайшлося місця і Трапезнікову, котрий перебував з ним у дружніх стосунках.
- 24 вересня 2018 року Служба безпеки України оприлюднила переговори бойовиків ОРДО, які борються за владу в "ДНР" після смерті Захарченка. В СБУ зазначали, що розмови бойовиків свідчать про повну залежність так званого "вищого керівництва ДНР" від рішень "куратора від Кремля" Суркова.
- Згодом СБУ оприлюднила аудіозапис із доказами підготовки так званим головою "Народної Ради ДНР" Денисом Пушиліним усунення Захарченка.
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