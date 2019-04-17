В Донецке демонтируют кафе "Сепар" и хотят построить мемориал Захарченко

Боевики собираются демонтировать здание кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка, где в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на администрацию нового главаря ОРДО Дениса Пушилина.

Планируется, что на месте кафе появится мемориальный комплекс в честь убитого боевика.

Сроки начала работ не уточняются.

В ОРДО проводят онлайн-голосование и предлагают выбрать один из шести вариантов мемориального комплекса.

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