В Донецке демонтируют кафе "Сепар" и хотят построить мемориал Захарченко
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Среда, 17 апреля 2019, 22:24
Боевики собираются демонтировать здание кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка, где в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.
Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на администрацию нового главаря ОРДО Дениса Пушилина.
Планируется, что на месте кафе появится мемориальный комплекс в честь убитого боевика.
Сроки начала работ не уточняются.
В ОРДО проводят онлайн-голосование и предлагают выбрать один из шести вариантов мемориального комплекса.
Напоминаем:
- 31 августа 2018 года в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.
- На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО назначили временно исполняющим обязанности главаря террористов так называемого "первого вице-премьера" Дмитрия Трапезникова. Однако вскоре "народный совет ДНР" назначил и.о. главаря вместо Захарченко главу "парламента" Дениса Пушилина.
- Пушилин уволил сразу всех сторонников Захарченко и тех, кто претендовал на место главаря "ДНР". Во власти Пушилина не нашлось места даже Трапезникову, который находился с ним в дружеских отношениях.
- 24 сентября 2018 года Служба безопасности Украины опубликовала переговоры боевиков ОРДО, которые борются за власть в "ДНР" после смерти Захарченко. В службе безопасности заявляют, что на записи боевики обсуждают изменения во "властях ДНР" и согласование этих действий с Кремлем.
- Позже СБУ обнародовала аудиозапись с доказательствами подготовки так называемым главой "Народного Совета ДНР" Денисом Пушилиным устранения Захарченко.
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